Des universitaires français spécialistes de l'islam en défense à la liberté académique

« Comment en est-on arrivé là ? L’étudiante, ainsi que l’administration universitaire, croyait que l’islam interdit strictement la représentation du Prophète, croyance dont l’existence même de cette peinture (parmi des milliers d’autres images) prouve la fausseté. Certes, dans l’islam comme du reste dans le judaïsme et le christianisme, les images peuvent poser problème ; certains affirment que leur utilisation est sacrilège, qu’elle se substitue à l’adoration du vrai Dieu. Dans le christianisme, des vagues d’iconoclasme ont eu lieu, notamment celle qui secoua l’Empire byzantin aux VIIIe et IXe siècles, puis celle provoquée par la réforme protestante, aux XVIe et XVIIe siècles. En dehors de ces épisodes, la présence d’images saintes dans les lieux de culte et dans la dévotion est très répandue » , lit-on.



Les auteurs admettent que l’islam est « aniconique dès le début : les images de personnes sont absentes des mosquées et autres lieux saints (…). En revanche, dans l’art profane et les manuscrits à peintures, destinés surtout à une élite qui fréquentait les cours princières, une riche iconographie de l’histoire sainte musulmane se développe à partir du XIIIe siècle. Le prophète Muhammad y est souvent représenté, parfois voilé, parfois à visage découvert » . Et de rappeler que la question de la licéité des images dévotionnelles fait débat au sein de l’islam depuis des siècles.