« L'islam et la science, en finir avec les compromis », un plaidoyer pour la séparation de la science du religieux par Faouzia Charfi

L'avis de Saphirnews

« La liberté de pensée est absente lorsque le religieux n'accepte que les savoirs assurant ses fondements et ne reconnaît comme seule vérité que celle de la révélation. Au nom de cette vérité, il éteint "la lumière de l'entendement" (expression empruntée au philosophe Baruch Spinoza, ndlr) et mutile la connaissance scientifique. » Cette observation est celle portée par la physicienne Faouzia Charfi dans son ouvrage L'islam et la science, En finir avec les compromis , qui constitue un plaidoyer pour une véritable séparation de la sphère religieuse et de la sphère scientifique, pour mettre un terme au « cortège funèbre des intelligences, victimes de l'extrémisme religieux, (qui) n'en finit pas ».



L’ex-secrétaire d'État auprès du ministre tunisien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en 2011, veuve de l’intellectuel et ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme Mohamed Charfi à qui elle dédie son livre, vient apporter un éclairage captivant sur l’évolution et l'avancement des sciences en terre d'islam, leur essor et leur déclin. A rebours de thèses essentialistes, elle met dos à dos ceux qui qualifient « la science arabe de science islamique » , en opposition à la « science occidentale » et qui mène à une continuelle confusion entre islam et science, et ceux qui soutiennent que « le déclin des sciences en pays d'islam est lié à la nature même de l'islam, à son essence propre incompatible avec une réflexion libre ».