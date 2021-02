Points de vue L’approche herméneutique de Fazlur Rahman, outil pour un islam moderne et vivant (1/2) Rédigé par Baudouin Heuninckx | Vendredi 12 Février 2021 à 11:55





Fazlur Rahman est un intellectuel et philosophe musulman, né en 1919 sur le territoire de ce qui est actuellement le Pakistan. Il est principalement connu dans le sous-continent indien, en Malaisie, en Turquie, ainsi que dans les pays anglo-saxons, comme un important penseur libéral qui entreprit de grandes réformes et l’enseignement de l’islam au Pakistan. Avec son père alim , il apprit l’islam dès son plus jeune âge, avant de partir étudier à l’Université d’Oxford et d’entamer une carrière académique au Royaume-Uni et au Canada.



Il revint au Pakistan en 1961 pour prendre la tête de l’Institut central de recherche islamique, créé par l’Etat pakistanais pour assurer une meilleure intégration entre l’islam et la société pakistanaise. Cependant, ses idées libérales lui attirèrent l’opposition de certains ulémas traditionnels, qui finirent par le déclarer apostat et appeler à sa mort. Il démissionna en 1968 et partit aux Etats-Unis pour y poursuivre une carrière académique à l’Université de Californie, puis à l’Université de Chicago, où il enseigna la pensée islamique et encouragea la réforme et un renouveau de l’islam jusqu’à sa mort en 1988.



Fazlur Rahman est peu connu en France, où ses ouvrages n’ont pas été traduits. C’est seulement récemment que le lecteur francophone a pu se familiariser avec sa pensée grâce au très bon livre du Dr. Youssouf T. Sangaré, Repenser le Coran et la tradition islamique – Une introduction à la pensée de Fazlur Rahman (Al Bouraq, 2017). Pourtant, la vision de l’islam de Fazlur Rahman est d’un intérêt particulier dans notre société moderne.



Pour lui, le renouveau de l’islam passe par un retour au dynamisme intellectuel qui caractérisait les premiers siècles de l’islam et par une recherche des valeurs morales et éthiques universelles tirées du Coran, qu’il voit comme une source de justice sociale. Il prônait en particulier une méthode originale d’interprétation du Coran adaptée à la société moderne et la renaissance du raisonnement personnel ( ijtihad ). Il devrait donc sans doute être mieux connu en France. Le but de cet article en deux volets est de résumer l’herméneutique, la méthode d’interprétation, du Coran développée par Fazlur Rahman. Cette analyse est principalement tirée de ses livres Islam , 2e édition (University of Chicago Press, 1979), et surtout Islam & Modernity – Transformation of an Intellectual Tradition (University of Chicago Press, 1982).

Le Coran : unité et justice sociale Fazlur Rahman est convaincu, comme l’immense majorité des musulmans, que le Coran est la parole divine littéralement révélée au Prophète, et qu’il constitue la guidance la plus complète dont l’humain puisse rêver. Cependant, pour lui, le Coran n’est pas seulement un texte dévotionnel ou de religion personnelle, mais a également une application politique et pratique. En effet, Rahman voit les commandements du Coran et les actions du Prophète comme visant de manière concrète l’amélioration morale de l’homme et de la société, et donc n’ayant pas seulement une portée individuelle et métaphysique.



Il considère que l’application du système légal et éthique musulman a fonctionné au moyen-âge grâce à une mise en œuvre pratique intégrant les coutumes des pays conquis, mais que cette application ne présentait pas toujours d’unité : on interprétait littéralement des versets pris isolément sans regard pour l’unicité du texte coranique. Une telle lecture était possible à cette époque, car la société n’avait pas encore fondamentalement évolué par rapport à celle du Prophète. Certains philosophes avaient compris cette unité du Coran et l’appliquaient en l’interprétant dans son ensemble, tout en s’inspirant parfois de sources externes, par exemple les philosophes grecs, ce qui ne donnait pas toujours un résultat heureux car ces sources n’étaient pas basées sur Coran et tendaient donc à altérer cette lecture unitaire. Pour Fazlur Rahman, un premier point fondamental dans la vision que l’on peut avoir du Coran est donc qu’il est indispensable d’aborder celui-ci dans son ensemble, comme un tout cohérent et unitaire.

Pour Fazlur Rahman, le fondement du message coranique est double : d’abord il annonce l’existence d’un Dieu unique, et ensuite il encourage l’éradication des inégalités sociales les plus extrêmes, la mise en place d’une justice socio-économique conduisant à terme à l’égalité entre les humains.



L’objectif central du Coran, qui en découle, est donc la régulation de la conduite des humains, d’un point de vue moral, métaphysique et social, non seulement pour eux-mêmes mais aussi dans leurs relations avec les autres humains. Pour lui, le Coran demande aux humains d’agir concrètement dans ce monde, et de ne pas limiter leur pratique à l’adoration de Dieu. Cette dernière doit être vue comme un moyen de permettre à l’humain de tirer des leçons pouvant être appliquées dans ce monde, mais ne peut pas être un but en elle-même. Le deuxième point de la vision de Rahman est donc que le Coran est principalement un instrument concret de justice sociale.



Fazlur Rahman déplore le sécularisme, qu’il voit comme nécessairement athée et détruisant à terme la sainteté, l’universalité et la transcendance des valeurs morales. Pour lui, les valeurs morales qui guident la société devraient être inspirées par Dieu et, pour le musulman, le Coran est la source de ces valeurs. Le troisième élément de sa vision du Coran est donc que ce dernier doit constituer la principale source de valeurs morales pour les musulmans.

L’herméneutique de Fazlur Rahman Pour Fazlur Rahman, il est indispensable de revoir l’herméneutique, les méthodes d’interprétation, applicable au Coran. En effet, le Coran est une œuvre d’art majestueuse qui inspire la foi, mais il est nécessaire de développer une herméneutique permettant aux gens de vivre leur vie individuelle et collective de manière cohérente en appliquant de manière concrète la guidance fournie par le Coran. Cette herméneutique doit inspirer les musulmans, et peut aussi inspirer et les non musulmans s’ils sont ouverts, mais étant appliquée au Coran, elle trouve son fondement dans la foi du musulman.



Le point de départ de l’herméneutique de Rahman est que les sociétés évoluent de manière continue. Une société confrontée au changement ne doit pas et ne peux pas s’y opposer, mais doit être capable de trouver les solutions adéquate aux nouveaux problèmes qu’elle rencontre, sous peine de devoir renoncer aux valeurs qui la sous-tendent. Le Coran étant un guide universel et intemporel, il est donc nécessaire de pouvoir l’interpréter à la lumière des évolutions de la société. L’herméneutique coranique doit donc, on seulement être concrète, mais aussi être vivante, et pouvoir être évolutive.



Cette herméneutique doit avant tout être cognitive, basée sur l’intelligence et la raison, et son objectif doit être d’identifier les valeurs fondamentales révélées dans le Coran. Ces dernières sont les éléments de base du processus d’interprétation du Coran par Rahman, et ce dernier considère qu’il est possible de les identifier et de les comprendre par le biais d’une analyse historique, pas uniquement sur base de la foi dogmatique. Cette herméneutique doit s’attacher rechercher dans le Coran les valeurs morales et principes généraux qui sont véritablement universels. Ceux-ci sont extra-historiques, transcendants et toujours applicables, quelle que soit la localisation géographique et l’époque.



Par compte, pour Fazlur Rahman, le Coran doit être compris comme la réponse de Dieu, à travers l’esprit du Prophète, aux situations morales et sociales concrètes de l’Arabie et de sa société de l’époque. Le Coran contient donc également des valeurs d’un intérêt purement historique, par exemple liées à l’économie ou aux mœurs de l’époque de la révélation, qui sont uniquement représentatives d’une société déterminée en un lieu et un temps précis. Il est donc indispensable de pouvoir faire la distinction entre ces deux types de valeurs.

Une lecture littérale du Coran sans prendre en compte les évolutions sociétales revient à ignorer les buts et objectifs sociaux et moraux du Coran



Cependant, le Coran n’expose pas souvent explicitement des principes généraux, mais donne plutôt des solutions à des problèmes historiques concrets. Pour Fazlur Rahman, il est donc trompeur de dire que le Coran définit les principes de base et que la Sunna détermine leur application concrète. Cependant, même lorsque le Coran apporte une réponse concrète à un problème particulier, il est possible de déduire de cette réponse des lois générales si on prend en compte son environnement et son contexte. Pour lui, aucune société humaine n’étant statique, une lecture littérale du Coran sans prendre en compte les évolutions sociétales revient à ignorer les buts et objectifs sociaux et moraux du Coran.



Fazlur Rahman ne reconnaît donc pas la théorie de l’abrogation. Si les instructions du Coran semblent parfois contradictoires, c’est que leurs contextes étaient différents. Le Coran devant être compris dans son entièreté, les valeurs et principes fondamentaux sous-jacents restent applicables en tout temps et en tous lieux.



Sur cette base, Fazlur Rahman a développé un processus d’interprétation du Coran basé sur un double mouvement, le premier allant du présent vers l’époque de la révélation, et le deuxième constituant un retour vers le présent. Cette approche herméneutique doit permettre de remettre en question et de faire évoluer la tradition musulmane dans le but de la préserver ou de la réhabiliter (en particulier ses aspects normatifs) pour qu’elle puisse rester applicable à l’infini. Pour lui, cette tradition étant dépendante de son contexte, il ne peut y avoir de moment dans l’histoire où elle ne peut être remise en question, et elle doit évoluer de manière continue et vivante.



Le processus d’interprétation du Coran basé sur un double mouvement tel que développé par Fazlur Rahman sera l'objet du second volet de la contribution, qui expliquera en quoi sa méthode vise à déterminer objectivement la signification profonde du Coran telle que voulue par Dieu.



Baudouin Heuninckx, docteur en droit, docteur en sciences sociales, est consultant indépendant et chercheur auprès de plusieurs institutions académiques, membre de l'Association pour la renaissance de l'islam mutazilite (ARIM) et du conseil d'administration de La Mosquée Fatima.



Le musulman humaniste, modèle pour une société meilleure ?

