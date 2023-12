Ahmad Massoud, la rÃ©sistance en hÃ©ritage pour un Afghanistan dÃ©livrÃ© de l'obscurantisme des Talibans

« Lion du Panjshir »

Ahmad Massoud n'est autre que le fils du commandant Massoud, figure de la résistance contre les Soviétiques assassinée deux jours avant le 11-Septembre par Al-Qaïda. Il avait alors 12 ans. Celui dont on dit qu'il incarne l'espoir de tout un peuple a lancé, en digne héritier du, un front de la résistance contre les Talibans, bien décidé à s'inscrire dans le paysage politique afghan tout en perpétuant le rêve de liberté et de justice de feu son père.Les menaces pèsent lui. Sa tête est d'ailleurs mise à prix, il le sait mais, en toute philosophie, il dit que, avec laquelle il parvient à composer puisqu'elle ne l'empêche pas d'avancer dans sa mission : prêcher pour la paix, la dignité et la résistance contre le fanatisme, l'injustice, l'oppression, pour nourrir des espoirs, susciter des engagements, mobiliser ceux et celles qu'il rencontre pour qu'ils deviennent des alliés.A défaut d'obtenir des moyens militaires pour une résistance armée digne, c'est par les mots qu'il se soulève et veut soulever le monde à ses côtés contre l'obscurantisme qui plonge son pays dans les ténèbres. Il plaide en conséquence pour un islam soucieux des droits humains et notamment ceux des femmes qui,, paient un lourd tribut en raison de leur genre. Car les Talibans bafouent bel et bien les valeurs de l'islam qu'ils prétendent incarner dans ce qui n'est aujourd'hui plus une république mais un émirat islamique. Ahmad Massoud ne manque pas non plus de dénoncer la mauvaise gouvernance et la corruption qui a gangrené l'Etat jusqu'au sommet avant l'arrivée des. Le Pakistan aussi etqui a permis aux Talibans de se renforcer. Ces derniers n'ont non seulement jamais changé de doctrine mais ils sont plus puissants que par le passé pour Ahmad Massoud car