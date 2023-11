Lâ€™islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, vu par Alioune Bah

Le Pater Noster et la Fatiha : deux textes, une même prière

« Citoyenneté et paix dans le judaïsme, le christianisme et l’islam »

est directeur du master Philosophie et Psychopédagogie à l’Université de Sonfonia en Guinée Conakry et rattaché au Centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine de l’Université de Strasbourg, où il a obtenu son doctorat. Il a publié plusieurs ouvrages et articles dont(2015, L’Harmattan) et(Aux fondements de la culture de paix, 2017, UNESCO Alger). Il consacre ses recherches aux perceptions et aux représentations de l’islam en Europe, et à la promotion du vivre-ensemble à travers un dialogue interreligieux et citoyen.Islamologue universitaire, Éric Geoffroy (préface) est spécialiste du soufisme, qu’il a enseigné à l’Université de Strasbourg et à l’Université catholique de Louvain. Il travaille également sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain. Conférencier à l’échelle internationale, il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages, dont plusieurs sont traduits en différentes langues. Il est membre de l’Académie arabe du Caire et président de l’association Conscience soufie.