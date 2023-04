Penser l’islam depuis l’Afrique, une mise au point salutaire de Youssouf Sangaré face à l'arabo-centrisme

Le Scellement de la prophétie en islam

Repenser le Coran et la tradition islamique : une introduction à la pensée de Fazlur Rahman

Léopold Sédar Senghor, l’art africain comme philosophie

Islamologue, maître de conférences à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco, Paris),est né au Mali en 1982. Ses travaux portent sur l’islam contemporain, en particulier les écrits de penseurs réformistes, et sur les relectures des sources islamiques par des érudits traditionnels. Lauréat du prix de thèse « Mohammed Arkoun en islamologie » (2018), il a publié(2018) et(2017).(préface) est professeur dans les départements d’Études francophones et de Philosophie de l’Université de Columbia, à New York, où il dirige également l’Institut d’études africaines (IAS). Membre associé de l’Académie royale de Belgique et membre de l’American Academy of Arts and Sciences, il est l’auteur chez Riveneuve de(2007, 2019).