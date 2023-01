A la conférence africaine pour la paix, des leaders musulmans décidés à changer d’approche face au jihadisme

« Le modèle de tolérance et de coexistence des Émirats arabes unis que nous recommandons qu'il soit utilisé comme un modèle à imiter, comme un modèle dans lequel des dizaines de religions, de cultures et de races différentes et des centaines de nationalités coexistent dans la sûreté, la sécurité, l'affection et le respect. »

« pour enseigner les sciences de la charia (…) selon la devise "La science avant l'action" »

« comme cadre de coopération pour la diffusion des valeurs de tolérance et de paix entre les leaders religieux et les jeunes des différents pays du continent ».

De nombreux travaux ont été menés sous forme de sessions plénières et d'ateliers dont une journée pleine consacrée à la thématique des femmes et de la jeunesse sous le haut patronage de la Première dame mauritanienne, Mariem Mint Mohamed Fadel. Ils ont abouti à 14 recommandations dont l'une d'elles indique que la conférence africaine pour la paix entend s'inspirer des Emirats arabes unis, qui se trouve être le principal bailleur du forum :On y trouve aussi l'ambitieuse résolution visant à organiser des caravanes africaines de la paix dirigées par des imams et des notables de différentes ethnies et tribus pour être des messagers de l'harmonie et de la paix dans les zones souffrant de guerres civiles et de conflits sanglants. Une autre incite à la création d'une université, la création d'un Conseil des femmes pionnières de la paix et d'un autre conseil consacré à la jeunesse africaine de la paix. Enfin, les organisateurs du forum ont appelé à promouvoir une nouvelle Alliance de la vertu à l'échelle africaineLa troisième conférence souhaite doter l'Afrique d'outils concrets en faveur de la paix ainsi que de canaux de communication pour diffuser des contenus promouvant la concorde entre tous les Africains, ceci afin de remporter la bataille idéologique contre l'extrémisme. Les participants de cet évènement semblent plus que jamais conscients que les guerres et leur lot de violences représentent le principal obstacle au développement du continent.