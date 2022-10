Le jour où j’ai rencontré Ben Laden : du calvaire de Guantanamo à la libération

Chose promise, chose due. Après un premier tome de « Le jour où j’ai rencontré Ben Laden », Jérémie Dres nous livre le second tome d’une excellente BD traçant le parcours chaotique de Mourad Benchelalli et de Nizar Sassi, deux jeunes de la cité des Minguettes, à Vénissieux, partis en Afghanistan peu avant les attentats du 11-Septembre, sans vraiment savoir dans quel bourbier ils ont mis les pieds.Cette fois, ils ont été arrêtés au Pakistan. D’abord envoyés dans la base américaine de Kandahar, ils se retrouvent ensuite dans la tristement célèbre prison de Guantanamo où ils vont subir humiliations et tortures pendant de longues années avant leur retour en France où ils entament une lente et difficile reconstruction.Ce sont ces épisodes de vie, très rudes, que Jérémie Dres parvient à illustrer grâce toujours aux témoignages des deux principaux protagonistes, d’Ali Soufan, ancien agent du FBI, mais aussi, cette fois, de l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin et de l’ex-maire de Vénissieux André Gérin, qui a grandement œuvré à la libération des deux jeunes de sa ville. Un roman graphique qui participe, en tant qu'outil pédagogique, à la lutte contre la radicalisation auprès d'une jeunesse malléable et sensible aux discours qui se révèlent mortifères.