Le jour où j’ai rencontré Ben Laden : l'itinéraire vers l'Afghanistan de deux jeunes à l'aube du 11-Septembre

Deux jeunes de Vénissieux partent en 2001 pour l'Afghanistan et se retrouvent dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Ils y rencontreront Oussama Ben Laden. Mais les attentats du 11-Septembre vont contrarier leurs plans.



Ce roman graphique raconte le parcours vrai de deux jeunes de milieu populaire, Nizar Sassi et Mourad Benchelalli, qui se retrouvent, suite à des rencontres hasardeuses ou via leur entourage, à partir en Afghanistan. L'idée de départ pour ces deux jeunes est de découvrir la vie sous un état qui pratique l'islam dans ses fondements et de voyager en ces terres qui portent l'Histoire de cette religion. Nizar et Mourad n'avait pas prévu de se retrouver ainsi pris dans les tourments du djihad, deux mois avant les attentats du World Trade Center.



Nizar Sassi et Mourad Benchelalli, bloqués à Jalalabad sous les bombardements américains, fuient avec d'autres combattants dans les montagnes de Tora Bora. Alors qu'ils rejoignent le Pakistan, ils sont vendus à l'armée pakistanaise qui les remet aux Américains puis envoyés à Guantanamo. De retour en France, ils passent un an à Fleury pour suspicion de terrorisme.