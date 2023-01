Oxfam plaide pour l'abolition des milliardaires, des ultra-riches se manifestent

« abolir »

« Chaque milliardaire représente un échec de politique publique »

« deux tiers des richesses mondiales produites ont été captées par les 1 % les plus riches »

« avec une fortune équivalente à celle cumulée de près de 20 millions de Français et Françaises »

« les inégalités économiques ont atteint des niveaux extrêmes et dangereux »

« une menace existentielle pour nos sociétés »

« avec par exemple un taux d'au moins 60 % »

« des mesures de lutte contre l’évasion fiscale afin de faire contribuer ceux qui ont profité de la crise »

« une nouvelle fois les plus précaires (qui) porteront le poids de cette réforme. Oxfam France a calculé que seulement 2 % de la fortune des milliardaires français suffirait à financer le déficit attendu des retraites »

Cet appel, qui fait écho à celui passé en janvier 2022 par un groupe de plus de 100 millionnaires et milliardaires de neuf pays, est lancé au lendemain de la parution du rapport annuel d'Oxfam appelant le monde à diviser par deux le nombre de millionnaires et de milliardaires d'ici 2030 puis àles milliardaires à plus long terme., tranche l'ONG, qui indique que depuis la crise sanitaire survenue en 2020. C'est d'ailleurs un Français qui tient le haut du pavé : Bernard Arnault, PDG de LVMH, est désormais l’homme le plus riche au monde,Alors queet qu'elles constituentil est nécessaire d'augmenter la taxation des plus riches selon Oxfam, qui propose notamment l'instauration d'un impôt exceptionnel de solidarité sur la fortune, d'une importante taxe sur les superprofits, d'une augmentation permanente des impôts des 1 % les plus riches, etAlors que le débat autour de la réforme des retraites bat son plein en France avec une grève nationale jeudi 19 janvier, c'estLire aussi :