Ukraine : des bataillons musulmans engagés dans la guerre contre la Russie (vidéo)

« Je considère que ce que font les soldats musulmans aujourd’hui en Ukraine est une sorte de jihad pour défendre leurs terres, leur pays et leurs familles. »

Cette déclaration pour désigner l'engagement de citoyens musulmans ukrainiens ou en provenance du Caucase contre la Russie est celle de l’ancien mufti d’Ukraine. Elle a été faite à Raid Abu Zaideh, grand reporter à France 24 qui, avec sa consœur Anaïs Guérard, ont enquêté sur les militaires musulmans qui combattent les troupes russes en Ukraine et sur ces civils musulmans qui prennent une part active à l’effort de guerre.Depuis le début du conflit, plusieurs bataillons musulmans se sont formés pour combattre sur le front. Si l’Ukraine est en grande majorité chrétienne, elle compte aussi un demi-million de musulmans, soit 1 % de la population. Parmi eux, de nombreux Tatars, originaires de Crimée, une population convertie à l’islam au 14e siècle qui représente la plus grande communauté musulmane du pays. D’autres combattants musulmans viennent du Caucase, notamment de Tchétchénie. Raid Abu Zaideh et Anaïs Guérard sont allés à la rencontre de ses combattants, de leurs familles et aussi des aumôniers et imams qui les accompagnent, treillis sur le dos.