L'interruption de la Révélation du Coran

fatara

fatara

dou’as

L'autre commentaire que je retiens est énergétique. Les fréquences coraniques étant élevées, Rassul avait besoin de s'y habituer. Il fallait donc laisser digérer le trouble du premier contact, le temps que ses vibrations s'alignent de nouveau pour accueillir les révélations suivantes.Dieu a tous les pouvoirs. Il choisit d'interrompre la révélation et nous enseigne que Son Messager a des attributs humains comme chacun de nous. Sa mission prophétique est une mission humaine par nature. Et parce qu'il est humain, il est notre exemple dans ses vertus comme sa vulnérabilité.De ce point de vue, lahumanise le Prophète et rappelle que notre amour pour lui reste dans la limite d'un amour humain, pas une idolâtrie. Dieu le choisit comme point de contact vivant et il est soumis à Sa volonté ; l'Unique volonté qui détient le contrôle parfait sur tout.À la fin de la premièrearrive la deuxième révélation. Un pas de plus vers la sourate Fatiha qui se situe en cinquième révélation. Ce sera notre prochaine publication inchaAllah. Que Dieu accepte notre jeûne. Qu'Il nous donne la force d'affronter et traverser nos difficultés dans la patience et la foi. Que Sa Miséricorde comble Son Messagers, sa famille, se nobles successeurs et tous ceux qui les aiment. Rendez-vous dans nosà l'heure de l'iftar.Lire aussi :