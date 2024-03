Les trois thèmes de la sourate Fatiha

« Guide nous sur le Chemin-droit (5). Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits (6). Non pas de ceux qui ont encouru colère ni de ceux qui s'égarent (7). »

Dans notre approche du contrat, notons qu'un et un seul thème est décliné ici en trois versets : Dieu. Trois phrases sans verbes, sans action, ce qui évite toute temporalité. Des phrases nominales dans la langue arabe et qui font solennelles, déclaratives pour révéler un attribut superlatif de Dieu.Que Dieu soit introduit d'emblée, nommé Allah, et présenté en Ses attributs, sept en tout, s'entend car il est le premier signataire du pacte de la sourate Fatiha. Plus que cela, il est aussi dans la position du rédacteur de ce pacte qu'Il soumet, en Son nom, au second signataire.Cet autre signataire du pacte de la sourate Fatiha apparaît, à la symétrie du premier, dans les trois derniers versets de la sourate :Le pronomdeest un pluriel universel dont nous parlerons plus tard. Mais au niveau de la structure de la sourate, cela nous surprend. Car il tombe comme un cheveu sur la soupe sans indice préalable donnant à penser de qui il s'agit. Ces indices se révèlent aux versets suivants.En prenant connaissance des versets 6 et 7, on comprend que ledu verset 5, ouvre un thème que l'on reconnaît dans les deux versets suivants, à savoir. C'est lui qui souhaite la guidance, c'est lui qui est comblé par les bienfaits, qui mérite colère ou qui s'égare. Les trois états de l'humain qui sont décrits recouvrent l'ensemble des possibilités dans le rapport à Dieu.En résumé, les trois premiers versets de la sourate Fatiha présentent Dieu, Créateur et Seigneur de tous les univers. Puis les trois derniers versets de la Fatiha portent sur l'humain, Créature, celui d'hier, celui d'aujourd'hui sous l'angle de leurs rapports au Créateur unique.est le verset 4, en position centrale, pour assurer la liaison entre les deux parties extrêmes de la sourate. D'un côté, le Créateur et la créature de l'autre, le verset 4 crée l'espace de fréquences partagées, là où le Créateur attend la Créature ; point vers lequel se hâte la créature désireux de la rencontre avec son Créateur. Nous verrons comment, par sa forme et son message essentiel, la centralité du verset 4 n'est pas une position seulement physique mais aussi philosophique. Les deux signataires du pacte expriment ici, des exigences/engagements ; ce que l'un exigence devenant un engagement pour l'autre.Le terme des accords commence parsous la forme d'un engagement de la créature envers le Créateur. Or, puisqu'il s'agit de conditions fixées par le Créateur, on les entend alors comme obligations exigées par Dieu.Comprendre le verset 5 exige le même type de changement d'angle. Celui qui ditn'est certainement pas Dieu. Le texte étant coranique, Parole de Dieu, la forme de demande disparaît pour en faire une promesse. Autrement dit, un droit offert à chaque humain. La tradition veut que ce droit soit accordé à celui qui le demande.