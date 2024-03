Les quatorze noms de la sourate Fatiha

« Pas de salat sans la Fatiha »

Nombreux sont les noms de cette sourate ; un signe d'honneur dans la culture arabe. Le Coran nomme la Fatiha par « les Sept répétés » (sourate 15, verset 87). Une expression célèbre qui inspire la science des mystiques où le chiffre 7 jouit d'une aura particulière. L'on est d'avis que « les Sept répétés » se réfèrent aux sept versets de la Fatiha que l'on répète à chaque unité de prière (rakaat), au moins 17 fois par jour, dans les prières rituelles.est une célèbre parole du Prophète qui accorde une place de choix à cette sourate dans la liturgie. De la vient son nom de sourate de la salat, comme la première parole d'une salat. De sa locution, Louange à Dieu, premiers mots de la sourate, elle devient la sourate, sourate de La Louange. Par louange l'on entend à la fois glorification et gratitude. Cela explique que la Fatiha soit désignée par sourate As-Shukr, la sourate de la Gratitude, qui se dit « merci », soit la sourate du remerciement.Difficile de résumer les arguments qui font de la Fatiha lapour dire la, celle qui donne naissance, celle qui fournit le code de conception, le schéma directeur du Coran. Pour certains exégètes, la Fatiha est laparce qu'elle est le résumé ou la synthèse thématique de l'ensemble du Coran. Sinon la fondation qui porte l'édifice. Ibn Abbas, par exemple, en fait le fondement du Coran parce que, dit-il. Donc la Fatiha porte aussi le nom de la sourate du fondement.La Fatiha apaise le cœur et protège des sortilèges comme, dit le hadith. C'est pourquoi la Fatiha est la sourate Al-Shifa, la sourate du remède qui protège. Tout comme elle est la Complète, Celle qui se suffit, dans la mesure où elle fut révélée en une seule révélation avec une structure et un message compacts et articulés dans un équilibre parfait.Nous avons montré précédemment que la Fatiha est un. Cela explique qu'il faille la réciter en entier, jamais en partie, dans la prière. Elle est ainsi la. Un verset de moins, un mot en plus, et la citadelle s'effrite et s'effondre.La sourate Fatiha soigne et guérit. Elle est la sourate du remède qui se suffit (). Elle est aussi Celle qui protège () donc la sourate de protection à réciter face au danger ou pour se mettre au lit. Cet usage courant en fait un trésor spirituel que l'on dit la sourateL'invocation, au verset 5, est belle pour un croyant : « Guide-nous sur le Chemin droit », le chemin de la droiture qui mène à Dieu. Elle fait de la Fatiha la sourate dou’a, celle de l’invocation. Dans la sourate Baqarah (La Vache) qui suit la Fatiha, le Coran lui-même se définit comme(verset 2). En corrélant les sentences, le Coran devient alors la réponse à l’invocation formulée au verset 5 de la Fatiha :