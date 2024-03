Au nom de Dieu, bismillah - La basmala de tous les débuts

« bismillah »

Dans la tradition, avant le téléphone portable pour prendre rendez-vous, le visiteur débarquait sans prévenir. On l'accueillait avec les formules de politesse conventionnelle. Puis, une fois épuisée la convention, on lui disaitpour connaître l'objet de la visite. C'était une invitation mais aussi une prière d'invocation de l'aide de Dieu pour l'entretien, quel qu'en soit le caractère. Certaines familles indiennes organisent laquand un enfant commence l'apprentissage du Coran. On lui met de beaux habits et on prépare certains plats spéciaux pour cette occasion. On invite la famille et l'enfant a l'honneur de réciter la Fatiha pour ouvrir la fête. Laest installé dans les usages comme une prière de bénédiction montrant qu'on reconnaît ses limites, qu'on invoque Dieu pour s'en remettre à Lui en toute confiance. Au point quesignifie désormais, comme le top départ de toute action bénéfique.L'exégèse du Coran relève ladans la première révélation :(sourate 96, verset 1) Un verset révélé à un moment où le Prophète ne sait rien du Coran ni de la religion islam. Preuve qu'il faut d'abord connaître Dieu avant de connaître le Coran et l'islam.est la constante au cœur de la mystique musulmane. Le mystique cherche à incarner le Coran pour devenir un, à l'image du le Prophète. Il commence donc sa quête par incarner; d'où la place exceptionnelle de la basmala dans la mystique. Selon le calife Ali, l'un des plus grands mystiques parmi les compagnons du Prophète :Pourquoi lafait défaut à la sourate At-Tawba ? Les arguments avancés sortent du cadre de la fatihalogie. Pour éviter cette polémique disons que la sourate 27 (An-Naml, Les fourmis) compte une basmala en entête et une au verset 30. En définitif, il y a 114dans le Coran, autant que de sourates et ce détail rétablit une cohérence chère aux approches ésotériques du Coran.Impossible cependant d'éviter la divergence sur la nature de ladans la sourate Fatiha. Deux avis sont tranchés. L'un considère la basmala comme le premier verset de la Fatiha et l'autre dit que la basmala est une en-tête à la Fatiha comme aux autres sourates du Coran. Dans notre étude de la sourate Fatiha, laest une en-tête qui annonce la parole divine, nous ne la comptons pas parmi les sept versets de la Fatiha. Au mieux, dans la Fatiha comme dans d'autres sourates, laest le verset numéro zéro.Lafinit par, qui est le verset 2 de la sourate Fatiha. Nous y reviendrons plus tard pour établir combien la basmala est désormais dans une place centrale pour l'avenir de l'islam au XXIe siècle. Avant cela, nous porterons un regard global sur la structure thématique de la Fatiha pour montrer sa nature de contrat divin.Les meilleurs des louanges sont à Dieu. Il est le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux qui se suffit à Lui-même. En Lui nous avons foi. Puisse nos actions se déployer en son nom sublime. Paix à tous Ses Envoyés et leurs successeurs. Rendez-vous dans nosà l'iftar.Lire aussi :