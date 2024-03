La révélation de la sourate Fatiha

« Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Dieu et Muhammad est le Messager de Dieu. »

« La louange est à Dieu le Seigneur des mondes

Le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux

Maître du Jour de la Rétribution

C'est Toi que nous adorons et c'est Toi dont nous implorons secours

Guide-nous sur le Chemin droit

Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits

Non pas de ceux qui ont encouru colère ni de ceux qui s'égarent. »

« Pas de salat sans la réciter la Fatiha. »

Pour un début de mission, l'ensemble est maigre et pourrait se résumer à une suite de messages qui sont tous informatifs ou impératifs. Dieu semble s'adresser à l'individu, le Prophète, confronté à une situation pour l'informer et lui donner des consignes. Il en est ainsi du voyage spirituel ; on ne voit qu'un bout du chemin, la foi en Dieu et l'intelligence de la vie nous éclaire le reste.Le Prophète en est là quand il sort de chez lui un jour. Il perçoit la présence de l'ange. La perception est une science qui ignore la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Quatre contacts ont suffi à lui donner la certitude de sa perception ; cette fois-ci, il prend peur et se sauve instinctivement. Il en parle à Waraqa ibn Nawfal, le vieux chrétien, cousin de son épouse dont les conseils l'avaient bien aidé après la première révélation. Il le rassure et lui recommande d'écouter le message de cet ange qui ne lui veut pas de mal. Le Prophète suivit ce conseil quand il entendit l'ange l'appeler. Il se tint en place et répondit à l'appel.L'ange se présenta à lui pour dire :Le Prophète resta silencieux quand l'ange ajouta les sept versets de la sourate qui se gravèrent comme dans un souffle, sur le cœur du Prophète :Le bijou était dans la boîte et, depuis lors, des milliards d'âmes ont ouvert leurs cœurs à la sourate Fatiha et des milliards d'autres à venir le feront encore et encore. Avec le temps, l'islam s'organise en culte et en communauté. La prière dite salat devient la cérémonie rituelle d'adoration de Dieu et la Fatiha prend un rôle notable dans la liturgie puisque le Prophète dit :