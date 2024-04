Dieu, Allah, le Rabb de tous les mondes dans le Coran

« Seigneur »

etsont les traductions les plus courantes de. On trouve parfois le motqui reste dans le même ton. Maisvaut plus que tout ça. André Chouraqui, par exemple, ne traduit pas. Il le garde ainsi dans sa traduction :comme Créateur est le premier sens qui entraîne les autres. Cette qualité fait queest l'attribut divin le plus proche de. Dans la forme comme dans le fond, le motest le nom de Dieu juste après, mais sur le fond aussi,se réfère à Celui qui crée avec soin, avec attention et avec amour.donne vie mais Il le fait toujours de manière généreuse., le Seigneur, arrive dans la ligne du Créateur. Car la fonction de Seigneur est de veiller sur un domaine appelé seigneurie. Le seigneur gouverne sa seigneurie. Il la protège, la nourrit et affecte à chacun sa tache dans le fonctionnement de sa seigneurie. Puis le seigneur rend seul la justice dans sa seigneurie. Sa décision fait loi et n'est en rien révocable car il n'y a pas de recours contre lui.Dans cette approche,a un pouvoir total sur Sa création. Droit de vie et droit de mort sur la totalité de la Création. C'est pourquoi on obéit à ce. On cherche à se rapprocher de Lui pour entrer dans Ses faveurs, synonyme de paix. On veut Le connaître, connaître ses priorités, afin de correspondre à Ses attentes, répondre à Ses exigences, sans contredire Sa volonté.Lequi gouverne est unique à son poste, aimé et redouté à la fois. Celui qu'Il aime est sauvé et celui qu' Il punit n'a aucun recours. Ceest un censeur, un éducateur, un distributeur de science et de savoir. Il est un maître, un enseignant rempli d'amour pour ses élèves et très proche de chacun d'eux.est comparable à un coach personnel qui apporte à chacun la leçon dont il a besoin.En plus de donner la vie, de gouverner le monde et d'apporter de la science et du savoir,est Le Soigneur, Celui qui fait des soins méticuleux, à la manière d'un jardinier attentionné qui soigne ses plantes.cultive l'humain, Il cultive la vie sur terre et veille à ce que chaque bouture ait ses chances de donner le meilleur d'elle-même.est ici une figure de Père, un lien sacré par lequel il nous transmet la vie. Père puissant et protecteur, savant méticuleux et médecin consciencieux qui soigne, qui éduque avec tant d'amour et d'affection qu'on ne peut que l'aimer et chercher à être proche de Lui. À des tons variés, des nuances variables, toutes ces idées se mêlent dans le Rabb dans