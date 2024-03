Al-Hamdulilah : le premier verset de la sourate Fatiha analysé

hamd

Le mot, selon le contexte, évoque la glorification, sinon la gratitude. Les deux en un, avec des conséquences ou des implicites qu’ André Chouraqui exprime dans son commentaire du Coran quand il va à la racine arabe du mot :Glorifier, ici, c'est clamer la gloire, les qualités, les prestiges sous forme d'éloges et de compliments. Glorifier est le cœur de métier des djéli du Manding dans le Mali médiéval ; nos griots. Experts en mots excessifs, en apologies et autres panégyriques. De manière prosaïque, c'est l'idée qui vaut ici.La glorification se fonde sur des faits réels que l'on célèbre sous l'angle du succès. Les lauriers sont chantés, les grades et les gloires déployés. Tout ce qui grandit et honore l'égérie est vanté pour être radieux et éclatant. Les qualités sont magnifiées, les talents exaltés.résume ce droit de Dieu à l'apologie. Il n'est plus puissant, Il est, etc.La liste des 99 attributs de Dieu est d'un secours pour trouver l'inspiration dans la glorification. Les bienfaits de Dieu à l'humanité, à Ses envoyés, interviennent souvent dans la glorification pour dire que Dieu est sans limite, que Ses faits sont authentiques, sans comparaison possible. On use donc de superlatifs absolus pour rendre les qualificatifs dithyrambiques à souhait, le but étant de glorifier.La gratitude est le second sens de, signe que l'on reconnaît le bienfait de Dieu. Pour tout ce qu'Il a fait pour nous, on Lui dittout simplement. Les remerciements vont à, un nom déjà connu dans la culture arabe comme), l'Unique qui pourvoit sans être pourvu. Al Mahoudoudi, par exemple, défendcomme « La Source de vie ».de manière naturelle. La conséquence est alors le dévouement jusqu'à la dévotion ou la propitiation. Cette vénération est ce qui légitime le mot, en français, pour restituer l'intensité duen arabe.Dans « Al-Hamdulillah », glorification et gratitude s'associent pour faire du culte de Dieu l'issue directe et incontournable. Ainsi, dans la Tradition, l'orgueilleux est celui qui refuse de rendre gloire à Dieu. Et l'ingrat est celui qui méconnaît Ses bienfaits. Ces deux-là écorchent la « louange à Dieu ».