Sortir de l'engrenage de l’individualisme pour aller vers l’Humanité !

« Celui qui respecte les limites de Dieu et celui qui les transgresse sont semblables à un groupe de gens qui, sur un bateau, tirent au sort ; certains se retrouvent sur la partie supérieure et les autres dans la partie inférieure. Quand ils puisent de l’eau pour boire, ceux qui se trouvent en-dessous passent à côté de ceux qui se trouvent au-dessus et finissent par se dire : si nous faisions un trou dans notre partie, de sorte à ne pas déranger ceux qui sont au-dessus ? Ainsi, si (les gens d’en haut) les laissent faire, ils périront tous, tandis que s’ils les en empêchent, tout le monde sera sauvé »

Ces circonstances inédites peuvent se révéler comme une opportunité pour sortir de cet engrenage individualiste et un début d’un nouveau réveil de l’humanité. Une humanité de développement du lien social et du socle commun, qui englobe des valeurs et des acquis universels que nous gagnerons tous, ou nous perdrons les uns après les autres. Une humanité, où les intérêts collectifs prennent le dessus sur l’intérêt individuel.Toute l’humanité est dans ce même bateau que le Prophète (paix et salut sur lui) nous décrit, dans une tradition relatée par An-Nu’man ibn Bachir et rapporté par Al-Bukhari et Muslim :Ce bateau de l’humanité nous transporte tous avec nos différences, nos divergences, nos statuts sociaux, dans un océan profond et agité, vers le rivage de la sécurité et de la paix. Notre succès collectif nous amènera à un accostage réussi pour tous les voyageurs et la noyade est la fin de notre humanité.