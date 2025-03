Points de vue La patience et la prière, des sources de force et de réconfort face à l'adversité Rédigé par Farid Tagounit | Vendredi 21 Mars 2025 à 12:00





« Ô vous qui croyez ! Cherchez secours dans l’endurance et la prière. En vérité, Dieu est avec ceux qui sont endurants. » (Sourate La Vache - Al-Baqarah, verset 153)



Cette Parole divine nous rappelle l’importance de l’endurance (aussi appelée patience) et de la prière, et nous encourage à rester forts et confiants, ṣabr ) et



Dans le contexte de la révélation, ce passage vient encourager les croyants à persévérer face aux difficultés, notamment les premières persécutions subies par les musulmans à La Mecque et lors de leur installation à Médine. Il constitue un rappel de la nécessité de la patience et du recours constant à Dieu dans les moments d’épreuve. Dans un monde en proie à un tumulte constant, où chaque difficulté en remplace une autre presque chaque jour, où l’actualité assombrit l’avenir, une lueur reste inébranlable et éclatante : celle du chemin qui conduit à l’amour de notre Seigneur. Dieu connaît mieux que quiconque ce que l’humanité traverse, et il nous interpelle dans le Saint-Coran par la Parole suivante :(Sourate La Vache - Al-Baqarah, verset 153)Cette Parole divine nous rappelle l’importance de l’endurance (aussi appelée patience) et de la prière, et nous encourage à rester forts et confiants, même dans les moments difficiles. Dieu exhorte en effet les croyants à rechercher le secours dans l’endurance () et la prière (ṣalāt), deux piliers essentiels de la foi et du cheminement spirituel.Dans le contexte de la révélation, ce passage vient encourager les croyants à persévérer face aux difficultés, notamment les premières persécutions subies par les musulmans à La Mecque et lors de leur installation à Médine. Il constitue un rappel de la nécessité de la patience et du recours constant à Dieu dans les moments d’épreuve.

La patience, la lumière des croyants La vie de tout être humain est parsemée d’obstacles et de difficultés, qu’ils soient individuels ou collectifs. C’est là le caractère fragile et vulnérable des créatures que nous sommes. Et par Sa Miséricorde et Sa Grandeur, Dieu nous permet de nous élever spirituellement et de dépasser les limites de notre condition métaphysique pour nous relier à Lui, et faire ainsi de chacun et chacune de nous des vecteurs de Sa Lumière. En ce sens, la patience et l’endurance permettent au croyant d’acquérir une sérénité d’âme.



« Dieu est avec ceux qui sont endurants » : cette affirmation est une promesse divine. L’expression « maʿa aṣ-ṣābirīn » signifie une proximité spéciale de Dieu avec ceux qui endurent. Cela implique Son aide et Son soutien, Sa guidance et Sa protection ainsi qu’une rétribution divine pour ceux qui persévèrent.



Ce verset propose ainsi un mode de pensée et un mode de vie basés sur la patience et le lien à Dieu, dans tous les moments de sa vie :



• Face aux épreuves : le croyant est invité à faire preuve de patience et à ne pas désespérer, tout en renforçant sa connexion avec Dieu par la prière.



• Dans les décisions et les difficultés : avant d’agir, on cherche l’alignement spirituel et la sagesse à travers la prière.



• Dans les relations humaines : être patient face aux injustices, aux conflits et aux défis interpersonnels, en se rappelant que Dieu est toujours aux côtés des patients.



Dans ce sens, le Prophète, paix et bénédictions sur lui, dit : « Celui qui persévère, Dieu lui donne la patience. Et aucun homme n’a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. » (Rapporté par Al-Boukhari) C’est ainsi que la patience fait signe de la solide volonté, de la grandeur de l’Homme et de sa dignité. Et ce don qu’est la patience s’alimente lui-même, formant un cercle vertueux de la patience, le Prophète Muhammad dit à cet égard : « Celui qui s’efforce d’être patient, Dieu le rend patient. » (Rapporté par Al-Boukhari)

La prière, l’expression de l’Amour de Dieu « il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour » . Quelle plus belle preuve de l’amour que nous portons à Dieu que l’assiduité et la rigueur dans la prière. Elle représente ce lien direct à Dieu, cette proximité avec Le Tout-Puissant devant qui nous nous prosternons avec humilité et obéissance.



Le Prophète a dit : « Lorsque l’un de vous prie, il s’adresse directement à son Seigneur. » (Rapporté par Al-Boukhari et Muslim) Cette parole prophétique souligne que la prière est une conversation personnelle avec Dieu, sans nécessiter d’intermédiaire humain ou spirituel. Un moment particulièrement puissant est la prosternation ( sujūd ). En effet, le Prophète a dit : « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu’il est en état de prosternation. » (Rapporté par Al-Boukhari et Muslim) À cet instant, le croyant abandonne son ego, s’incline en toute humilité, et exprime son amour, sa gratitude et ses besoins devant Dieu. La prière est ainsi une source de purification continue pour l’âme et le cœur. Chaque prière est une opportunité de renouvellement spirituel, permettant au croyant de repartir avec une âme plus apaisée et un cœur purifié.



Dans le verset que nous évoquons ici, Dieu recommande de chercher du secours dans la prière et la patience. Ce n’est pas un hasard : la prière est une source de force psychologique et émotionnelle. Le Prophète, lorsqu’il faisait face à une difficulté, avait ce réflexe : « Lorsque quelque chose préoccupait le Prophète, il se précipitait vers la prière. » (Rapporté par Abu Dawud) Cela montre que la prière n’est pas seulement une obligation, mais un moyen naturel de gérer le stress et les épreuves. Elle recentre le croyant, lui redonne confiance et le rassure en lui rappelant que Dieu est à ses côtés.



De même, la prière détourne le croyant des soucis matériels et des angoisses du quotidien en le ramenant vers l’Essentiel : Dieu et la vie dernière. Elle rappelle que les épreuves sont éphémères et que l’objectif final est la rencontre avec Dieu. La prière est la manifestation la plus profonde du lien à Dieu. En récitant le Coran, en s’inclinant, en se prosternant, en implorant Dieu, le croyant se sent enveloppé de Sa miséricorde. Cela lui procure une paix et une sérénité uniques. On entend souvent, dixit le poète français Pierre Reverdy, qu’. Quelle plus belle preuve de l’amour que nous portons à Dieu que l’assiduité et la rigueur dans la prière. Elle représente ce lien direct à Dieu, cette proximité avec Le Tout-Puissant devant qui nous nous prosternons avec humilité et obéissance. L’acte de prier en islam ne se limite pas à un rituel formel, il constitue un dialogue intime avec Dieu, un moment privilégié où le croyant s’élève spirituellement et se connecte à son Créateur.Le Prophète a dit :(Rapporté par Al-Boukhari et Muslim) Cette parole prophétique souligne que la prière est une conversation personnelle avec Dieu, sans nécessiter d’intermédiaire humain ou spirituel. Un moment particulièrement puissant est la prosternation (). En effet, le Prophète a dit :(Rapporté par Al-Boukhari et Muslim) À cet instant, le croyant abandonne son ego, s’incline en toute humilité, et exprime son amour, sa gratitude et ses besoins devant Dieu. La prière est ainsi une source de purification continue pour l’âme et le cœur. Chaque prière est une opportunité de renouvellement spirituel, permettant au croyant de repartir avec une âme plus apaisée et un cœur purifié.Dans le verset que nous évoquons ici, Dieu recommande de chercher du secours dans la prière et la patience. Ce n’est pas un hasard : la prière est une source de force psychologique et émotionnelle. Le Prophète, lorsqu’il faisait face à une difficulté, avait ce réflexe :(Rapporté par Abu Dawud) Cela montre que la prière n’est pas seulement une obligation, mais un moyen naturel de gérer le stress et les épreuves. Elle recentre le croyant, lui redonne confiance et le rassure en lui rappelant que Dieu est à ses côtés.De même, la prière détourne le croyant des soucis matériels et des angoisses du quotidien en le ramenant vers l’Essentiel : Dieu et la vie dernière. Elle rappelle que les épreuves sont éphémères et que l’objectif final est la rencontre avec Dieu. La prière est la manifestation la plus profonde du lien à Dieu. En récitant le Coran, en s’inclinant, en se prosternant, en implorant Dieu, le croyant se sent enveloppé de Sa miséricorde. Cela lui procure une paix et une sérénité uniques.

Ce qu'il faut retenir



Et gardons à l’esprit que la prière est bien plus qu’un simple devoir religieux, elle est un lien intime avec Dieu, un moment privilégié où le croyant se confie directement à Lui. Elle est un refuge dans les épreuves, un remède contre l’anxiété et la tristesse. Elle apporte paix, sérénité et force intérieure.



C’est pourquoi Dieu l’a désignée comme un moyen de secours, elle permet au croyant de ne jamais se sentir seul face aux épreuves, mais toujours accompagné par Son Seigneur. Puisse Dieu nous accorder l’amour et la sincérité dans la prière, et qu’Il en fasse pour nous une véritable source de réconfort et de force.



*****

Première parution sur le



Lire aussi :

Le contrat de la salat en islam

L’épreuve de l’attente face au décret divin, un défi pour le croyant

La difficulté avec une facilité, une promesse de Dieu

Comment vivre une épreuve ?

Le comportement du musulman face à l’adversité. Quelques enseignements prophétiques et clés pour en sortir renforcé Ce verset résume un principe fondamental de l’islam : face aux défis, le croyant ne se laisse pas abattre, mais puise sa force dans les lumières de la patience et de la prière. Il rappelle que Dieu est toujours aux côtés de ceux qui font preuve d’endurance et de foi. C’est un message d’espoir, de résilience et de spiritualité profonde, qui peut être appliqué dans toutes les situations de la vie.Et gardons à l’esprit que la prière est bien plus qu’un simple devoir religieux, elle est un lien intime avec Dieu, un moment privilégié où le croyant se confie directement à Lui. Elle est un refuge dans les épreuves, un remède contre l’anxiété et la tristesse. Elle apporte paix, sérénité et force intérieure.C’est pourquoi Dieu l’a désignée comme un moyen de secours, elle permet au croyant de ne jamais se sentir seul face aux épreuves, mais toujours accompagné par Son Seigneur. Puisse Dieu nous accorder l’amour et la sincérité dans la prière, et qu’Il en fasse pour nous une véritable source de réconfort et de force.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :