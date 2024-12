Points de vue L’épreuve de l’attente face au décret divin, un défi pour le croyant Rédigé par Farid Stambouli | Mercredi 11 Décembre 2024 à 11:00









Ces questions ne traduisent pas un doute en Dieu, mais une tentative humaine de comprendre les mystères du destin, un destin que seul Dieu maîtrise dans son entièreté.



Voir aussi la vidéo de La Casa del Hikma : Le doute, l'ennemi juré de la foi ?



Cette dynamique se retrouve dans le verset 214 de la sourate La Vache (Al-Baqara) : « Ou bien pensiez-vous entrer au Paradis sans que vous ne soyez éprouvés comme l’ont été ceux qui sont passés avant vous ? Ils furent touchés par la misère et la maladie, et furent secoués jusqu’à ce que le Messager et ceux qui croyaient avec lui disent : "Quand viendra le secours de Dieu ?" Certes, le secours de Dieu est proche. »



Ce passage montre que même un prophète et ses compagnons, face à une épreuve prolongée, se retrouvent à appeler : « Quand ? » Non parce qu’ils doutent du secours divin, mais parce que la durée et l’intensité de l’épreuve les poussent à mesurer leurs limites humaines. C’est une leçon universelle : la foi sincère ne protège pas de la douleur ou des interrogations, mais elle guide dans la manière de les surmonter. Le croyant, solidement ancré dans sa foi, s’interdit de douter de la suprématie divine. Il sait que Dieu est le Maître absolu et que Son décret est parfait. Cependant, face aux épreuves, il est naturel qu’il s’interroge : Pourquoi maintenant ? Pourquoi ainsi ? À quand le secours ?Ces questions ne traduisent pas un doute en Dieu, mais une tentative humaine de comprendre les mystères du destin, un destin que seul Dieu maîtrise dans son entièreté.Cette dynamique se retrouve dans le verset 214 de la sourate La Vache (Al-Baqara) :Ce passage montre que même un prophète et ses compagnons, face à une épreuve prolongée, se retrouvent à appeler :Non parce qu’ils doutent du secours divin, mais parce que la durée et l’intensité de l’épreuve les poussent à mesurer leurs limites humaines. C’est une leçon universelle : la foi sincère ne protège pas de la douleur ou des interrogations, mais elle guide dans la manière de les surmonter.

Une épreuve d’endurance qui révèle des trésors inestimables



1. Un raffermissement spirituel



– L’attente dans la foi pousse le croyant à un dialogue constant avec Dieu : il invoque, il pleure, il espère. Cette intensité dans le lien avec Dieu, forgée dans l’épreuve, est un trésor que les moments de facilité ne peuvent offrir.



– Les cœurs se purifient, car le croyant abandonne progressivement tout espoir dans les moyens humains pour se tourner exclusivement vers le Seigneur.



2. Une solidarité renforcée au sein de la communauté



– Face aux grandes épreuves, comme celles que traversent aujourd’hui les Palestiniens, l’ensemble de la communauté musulmane se mobilise. La douleur partagée crée une fraternité sincère qui transcende les différences et les frontières.



– Cette unité ne naît souvent que dans les moments de crise, révélant l’importance de l’épreuve comme ciment social.



3. Une conscience politique et sociale éveillée



– Les épreuves prolongées, comme celles subies par les opprimés, réveillent la conscience collective. Les injustices criantes poussent les communautés à agir, à se mobiliser et à réfléchir à des solutions durables.



– Ce réveil, bien qu’éprouvant, donne naissance à des générations conscientes, prêtes à défendre la justice avec sagesse.



4. Un témoignage pour l’histoire



– Les grandes épreuves laissent des récits qui inspirent les générations futures. Les récits des résistants et des opprimés deviennent des modèles de courage et de foi.



– Ces histoires ne sont pas seulement des souvenirs, elles sont des guides qui rappellent que la foi et la patience mènent toujours à la victoire sur l’injustice, même si elle n’est pas immédiate.



5. Une victoire intérieure



– Même si la victoire matérielle tarde, l’épreuve façonne une victoire spirituelle. Ceux qui patientent avec foi, ceux qui continuent d’espérer malgré l’adversité, atteignent un niveau de proximité avec Dieu que les épreuves légères ne permettent pas.



– Cette victoire est un témoignage vivant du verset : « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » (Coran, Sourate Ach-Charh, verset 6)



Lire aussi : La difficulté avec une facilité, une promesse de Dieu Ces épreuves ne sont pas de simples tests de patience, elles sont des moments clés qui produisent des fruits uniques. Ces fruits, bien que parfois invisibles sur le moment, se révèlent avec le recul et marquent l’histoire spirituelle et sociale d’une communauté. Voici quelques-uns de ces fruits inestimables :– L’attente dans la foi pousse le croyant à un dialogue constant avec Dieu : il invoque, il pleure, il espère. Cette intensité dans le lien avec Dieu, forgée dans l’épreuve, est un trésor que les moments de facilité ne peuvent offrir.– Les cœurs se purifient, car le croyant abandonne progressivement tout espoir dans les moyens humains pour se tourner exclusivement vers le Seigneur.– Face aux grandes épreuves, comme celles que traversent aujourd’hui les Palestiniens, l’ensemble de la communauté musulmane se mobilise. La douleur partagée crée une fraternité sincère qui transcende les différences et les frontières.– Cette unité ne naît souvent que dans les moments de crise, révélant l’importance de l’épreuve comme ciment social.– Les épreuves prolongées, comme celles subies par les opprimés, réveillent la conscience collective. Les injustices criantes poussent les communautés à agir, à se mobiliser et à réfléchir à des solutions durables.– Ce réveil, bien qu’éprouvant, donne naissance à des générations conscientes, prêtes à défendre la justice avec sagesse.– Les grandes épreuves laissent des récits qui inspirent les générations futures. Les récits des résistants et des opprimés deviennent des modèles de courage et de foi.– Ces histoires ne sont pas seulement des souvenirs, elles sont des guides qui rappellent que la foi et la patience mènent toujours à la victoire sur l’injustice, même si elle n’est pas immédiate.– Même si la victoire matérielle tarde, l’épreuve façonne une victoire spirituelle. Ceux qui patientent avec foi, ceux qui continuent d’espérer malgré l’adversité, atteignent un niveau de proximité avec Dieu que les épreuves légères ne permettent pas.– Cette victoire est un témoignage vivant du verset :(Coran, Sourate Ach-Charh, verset 6)

L’épreuve de l’attente, l’un des plus grands défis pour le croyant



Ces épreuves, comme celles traversées par les croyants lors de la bataille des Coalisés, du temps du Prophète Muhammad, ou par les opprimés de notre époque, produisent des fruits qui ne peuvent éclore autrement. Elles enseignent que le secours de Dieu, bien que mystérieux dans son calendrier, est toujours proche pour ceux qui patientent avec foi et agissent avec sagesse.



« Et ne vous laissez pas abattre, ne vous attristez pas : vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. » (Coran, Sourate Al-Imran, verset 139)



Dans cette promesse divine réside la clé : le temps et la patience révèlent des trésors cachés, et chaque épreuve prépare une victoire, qu’elle soit spirituelle, sociale ou historique. Le croyant, en persévérant, participe à l’histoire de cette foi vivante qui traverse les âges, guidée par le décret parfait de Dieu.



*****

Première parution sur le



Lire aussi :

Comprendre le langage de Dieu

Comment vivre une épreuve ?

Le comportement du musulman face à l’adversité. Quelques enseignements prophétiques et clés pour en sortir renforcé Elle pousse à ses limites, questionne son endurance et ébranle parfois ses certitudes. Pourtant, ces moments d’intenses épreuves sont des opportunités uniques pour se rapprocher de Dieu, renforcer les liens sociaux et laisser des traces indélébiles dans l’histoire de l’humanité.Ces épreuves, comme celles traversées par les croyants lors de la bataille des Coalisés, du temps du Prophète Muhammad, ou par les opprimés de notre époque, produisent des fruits qui ne peuvent éclore autrement. Elles enseignent que le secours de Dieu, bien que mystérieux dans son calendrier, est toujours proche pour ceux qui patientent avec foi et agissent avec sagesse.(Coran, Sourate Al-Imran, verset 139)Dans cette promesse divine réside la clé : le temps et la patience révèlent des trésors cachés, et chaque épreuve prépare une victoire, qu’elle soit spirituelle, sociale ou historique. Le croyant, en persévérant, participe à l’histoire de cette foi vivante qui traverse les âges, guidée par le décret parfait de Dieu.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !