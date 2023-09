Lâ€™abaya, les jeunes et lâ€™autoritÃ© : jusquâ€™oÃ¹ ira-t-on ?

La rentrée des classes est de nouveau sous le feu des médias avec, entre autres, l’interdiction du port de l’abaya à l’école. Des chiffres sont avancés, les atteintes à la laïcité seraient sur une pente exponentielle, le danger de l’islam politique serait à l’intérieur des établissements scolaires tout comme il aurait déjà gangréné une partie des institutions du pays.Derrière les discours médiatiques, il est toujours difficile pour le grand public de prendre du recul face à ce qu’on leur martèle sur les écrans : combien de filles sont finalement concernées ? Et d’établissements ? Quels types de robes sont visées, à partir de quelle amplitude ? Quel(s) comportement(s) associés au vêtement lui donnent-ils un caractère religieux par destination ? Quelle dimension politique les élèves donnent-ils à ce vêtement ? Puisée à quelle(s) source(s), auprès de quelle(s) figure(s) d’autorité ? Qu’est-ce qui qualifie la réalité d’une atteinte à la laïcité si l’on demeure dans le cadre strict de la loi du 15 mars 2004 ?Cela fait déjà pas mal de questions, et la quasi-totalité des chercheur-e-s qui développent un discours uniquement à charge contre l’islamité visible sont des politistes qui n’ont aucune spécialisation en sociologie des religions. Ils confortent et alimentent les injonctions prescriptives sur l’islamité acceptable et la définition, par le politique, de ce qui relève de la norme islamique en France. Se rajoute à cela la comparaison récurrente de la France et de l’Algérie de la décennie noire, avec la panoplie des anecdotes personnelles que les acteurs médiatiques d’origine algérienne nous ressassent pour prouver que la France serait en passe de tomber entre les mains des islamistes et que les jeunes seraient endoctrinés par les salafistes et les islamistes sévissant sur TikTok.Le fondement même de la démarche compréhensive telle qu’on l’apprend sur les bancs des facultés de sociologie consiste pourtant à se décentrer de son propre jugement pour mettre à jour les univers de représentation et les systèmes d’attitudes des personnes enquêtées. C’est la base, le b.a-ba de toute la démarche qui permet de mettre à jour ce qui se joue dans les interactions entre les individus et les groupes. Des études sur le rapport au religieux chez les musulmans existent pourtant, des chercheur-e-s poursuivent un long travail de terrain, à l’écart du feu médiatique et du prisme politiste qui gangrène tous les débats sur l’islam français. Ces recherches contrastent fortement avec l’image de jeunes endoctrinés et qui seraient les vecteurs de l’entrisme islamiste et salafiste dans les espaces publics de l’État ou de la vie sociale. Ce qui se noue et se joue dans les représentations et les interactions est toujours plus complexe que ce qu’on en dit dans le temps de l’immédiateté politique et médiatique.