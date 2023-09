Interdiction des abayas : un lycÃ©e en grÃ¨ve contre une Â« politique islamophobe Â» qui voile les vÃ©ritables problÃ¨mes de l'Ã©cole

« Au lieu d'œuvrer à la diminution (des) inégalités et au lendemain de la mort terrible du jeune Nahel — qui nous a aussi rappelé les violences quotidiennes que nos élèves peuvent vivre —, le gouvernement relance un nouveau débat autour de l'élargissement de la loi de 2004 visant l'interdiction de l'abaya et du qamis,

Les politiques qui organisent le manque de moyens, de financement et de personnel s'accompagnent de politiques racistes qui portent un regard de suspicion sur nos élèves. »

« la police du vêtement »

« alerter sur la manière dont les principes de laïcité sont appliqués dans nos établissements et les excès qui peuvent en découler »

« débats incessants »

« une fois encore suspectées de "tester la République" »

« nous parlons ici d'adolescents et d'adolescentes et qu'on ne peut politiser toutes formes de remise en question du cadre scolaire de leur part. (...) Accentuer la pression sur ces questions ne peut que dégrader les relations avec nos élèves, briser la confiance nécessaire entre les actrices et acteurs de l'éducation, les élèves et leurs familles, mais aussi et surtout nous éloigner fondamentalement de notre mission de service public : accueillir nos élèves, toutes et tous sans discrimination, assurer leur éducation et leur construction civique pour permettre leur émancipation »

« Nous refusons d'organiser la misère dans nos établissements : si nous n'avons pas les moyens d'accueillir nos élèves dignement, il n'y aura pas de rentrée. »

