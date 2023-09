Interdiction des abayas : le gouvernement fait bloc derriÃ¨re Gabriel Attal

« tenue scolaire »

En pleine polémique autour des abayas, la secrétaire d'État chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, a même soutenu l'idée d'une expérimentation d'unedans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et uniquement dans ces zones pour, dit-elle,. Une proposition décriée par ses détracteurs pour sa nature discriminatoire et stigmatisante envers les quartiers populaires.Craignantvisant, l'association Action Droits des Musulmans (ADM) a saisi, vendredi 1er septembre, le Conseil d'État en urgence pour faire suspendre la nouvelle mesure qui signe une. L'abaya n'est en effet pas considéré comme une tenue religieuse par nombre de responsables musulmans. , plaide l'association dans le recours déposé par Me William Bourdon et Vincent Brengarth.pour déterminer le caractère religieux ou non de leur tenue, ce qui constituerait