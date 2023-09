Le lycÃ©e Utrillo de Stains en grÃ¨ve : Â« Nous demandons des moyens, pas des Ã©lÃ¨ves discriminÃ©s Â»

« face à l'absence de réponses convaincantes du rectorat »

« Nous avons seulement obtenu du rectorat le rétablissement d'un demi-poste de CPE pour cette unique année scolaire. Cependant, cette réponse n'est pas à la hauteur de nos besoins »

« un poste pérenne et entier de CPE et la réaffectation de notre poste d'AED, des créations de postes correspondant aux 60h (...) perdues l'an dernier, la réduction des effectifs des classes de la section professionnelle (24 élèves au lieu de 30 actuellement) (...), la revalorisation des statuts afin que les postes d'infirmier-e-s, de psychologues de l'Education nationale et de technicien.ne.s de laboratoire soient pourvus »

Le personnel du lycée Maurice Utrillo de Stains, en Seine-Saint-Denis, a confirmé, jeudi 7 septembre, la reconduction de la grève entamée mercredi de Créteil à leurs revendications., signale dans un communiqué le personnel en grève.Il exige