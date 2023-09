Abayas : les mosquÃ©es du RhÃ´ne s'offusquent de la teneur du dÃ©bat sur un habit qui n'a Â« rien de religieux Â»

« Après avoir pris le temps de l'analyse et de la réflexion »

Le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) est sorti du silence., l'instance regroupant des mosquées rhodaniennes, présidée par le recteur de la Grande Mosquée de Lyon Kamel Kabtane, s'est exprimée, mercredi 7 septembre, sur l'interdiction controversée des abayas à l'école. Le gouvernement a déclaré que 298 élèves se seraient présentés enlors de la rentrée scolaire et que 67 filles auraient refusé d'enlever la tenue. Un nombrecompte tenu desqui ont fait leur rentrée, note le CMR, qui réfute, comme le Conseil français du culte musulman (CFCM) le caractère religieux à l'abaya. IlLe CMR dénonceque l'interdiction suscite, de même que, signifie-t-il.Tout en exprimant, la fédération de mosquées appelle le gouvernement et la classe politiqueet les invite