Lâ€™abaya et ses impensÃ©s

Pourquoi ne pas tout simplement reconnaître que le visage de la France change ? Les musulmans en sont une réalité. En s'enracinant dans le pays, les mosquées se multiplient, des boucheries halal apparaissent, des carrés musulmans dans les cimetières fleurissent, des habits font la mode et la défont.Aussi, si à l'origine certaines tenues revêtent des significations particulières dans le milieu où elles émergent, elles sont récupérées quand elles arrivent dans des réalités différentes. L'islam, dans tous les aspects de la vie, s'ajoute à la réalité française, il ne remplace rien. Il faut le dire, l'admettre et l'accepter parce qu'il n'y a pas de retour possible. C'est cela que les gens doivent comprendre, musulmans et non musulmans. C'est le grand « impensé » de tous ces débats. Il faut accepter cette nouvelle réalité.Mais pourquoi ne l'accepte-t-on pas ? Parce que ce n'est facile pour personne. Les nostalgiques d'une France du début du XXe siècle ou de l'immédiate après-guerre doivent faire le deuil d'une France passée qui ne reviendra jamais. Quant aux nouveaux Français fantasmant encore une certaine représentation d'eux-mêmes teintée des saveurs des pays d'origine, ils vivent dans une réalité qui les éloignent de plus en plus, et de façon inéluctable et définitive, de ces pays pour les inscrire jusqu'aux tréfonds dans cette nouvelle France dont ils sont, bon gré, mal gré, des éléments constituants. Ces réalités sont difficiles à admettre pour tout le monde. Certains politiques surfent sur ces peurs, ces changements de la modernité, voire de la postmodernité, pour gagner en audience. Expliquer qu'il faut grandir, que la vie ne fait qu'avancer et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, ça ne fait pas plaisir, ça n'est pas très vendeur, même si c'est la réalité.Certains, au lieu d'expliquer ces états de fait et de s'attaquer aux vrais problèmes, comme dans l'enseignement par exemple, se font prestidigitateurs, agitent les torchons de la crainte générée par ces changements réels, au risque de fractionner encore plus la société française. Au lieu de travailler à réparer les fractures et à rapprocher les archipels, on enfonce le clou et on divise encore plus, pourquoi ? Parce qu'on a choisi la facilité et peu importe les conséquences, on les relègue à plus tard et à ceux qui les supporteront.