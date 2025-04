Points de vue La bienveillance pour nourrir la fraternité humaine si chère à l'islam Rédigé par Housman Omarjee | Vendredi 4 Avril 2025





« Soyez bienveillants envers votre prochain et Celui qui est dans les Cieux sera miséricordieux envers vous » , tel était le message du Prophète de l’Islam, Muhammad, paix et salutations soient sur lui. Oui, l’islam appelle à la paix et à l’union avec tous ceux qui vivent autour de nous, et ce même s’ils ne partagent pas forcément les mêmes convictions religieuses que les nôtres.



En effet, en étudiant le texte coranique comme il se doit, nous pouvons remarquer que l’islam reconnaît « Et (Nous avons envoyé) aux ‘Aad leur frère Hud, qui leur dit : "Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n’avez point de divinité à part Lui…" » Dans ce verset 50 de la sourate 11, Dieu emploie le terme « leur frère » , alors que le peuple du Prophète Hud n’était pas musulman. A partir de là, nous comprenons qu’il est de notre devoir de bien agir envers les autres, et ce, même s’ils n’adhèrent pas à nos croyances.



D’ailleurs, Dieu nous exhorte de manière générale à « Certes, Dieu commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il a interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la rébellion. » (Sourate 16, verset 90) , tel était le message du Prophète de l’Islam, Muhammad, paix et salutations soient sur lui. Oui, l’islam appelle à la paix et à l’union avec tous ceux qui vivent autour de nous, et ce même s’ils ne partagent pas forcément les mêmes convictions religieuses que les nôtres.En effet, en étudiant le texte coranique comme il se doit, nous pouvons remarquer que l’islam reconnaît le principe de la « fraternité humaine » . Par exemple, Dieu affirme :Dans ce verset 50 de la sourate 11, Dieu emploie le terme, alors que le peuple du Prophète Hud n’était pas musulman. A partir de là, nous comprenons qu’il est de notre devoir de bien agir envers les autres, et ce, même s’ils n’adhèrent pas à nos croyances.D’ailleurs, Dieu nous exhorte de manière générale à la bienfaisance envers les autres en disant :(Sourate 16, verset 90)

Comment la bienveillance doit se manifester



● De leur parler convenablement. En effet, Dieu dit : « Et (rappelle-toi), Nous avons pris l’engagement des Enfants d’Israël de n’adorer que Dieu, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d’avoir de bonnes paroles avec les gens, d’établir la Salât et d’acquitter la zakat. » (Sourate 2, verset 83) Savoir parler est important si nous voulons attirer les gens vers nous et œuvrer pour la cohésion, car les paroles dures, blessantes ne font qu’attiser la haine, le ressentiment, la discorde…



D’ailleurs, lorsque Dieu avait envoyé Moïse ainsi son frère Aaron auprès de Pharaon, il leur avait enjoint en ces termes : « Puis, parlez-lui gentiment (de manière douce). » (Sourate 20 / verset 44). La Terre a-t-elle connu un plus grand tyran que Pharaon ? A fortiori, nous pouvons comprendre l’importance de faire preuve de bienveillance dans notre façon de parler avec tous nos semblables.



Par ailleurs, si nous jetons un œil dans les Traditions prophétiques, nous pouvons voir également que le Messager de Dieu, paix et salutation soient sur lui, était extrêmement vigilant dans sa manière de parler avec les gens et incitait les autres à faire de même. À titre d’exemple, il est rapporté d’après Aïcha qu’une fois certains de ses ennemis sont venus le voir et lui dirent, en voulant faire un jeu de mots méchants avec la formule islamique : « Que la mort soit sur vous ! » . Aïcha, en colère, dit alors : « Que la mort soit sur vous ; que la malédiction de Dieu soit vous ainsi que Sa colère ! » Le Prophète, paix et salutation soient sur lui, dit : « Reste calme, ô Aïcha ! Cramponne-toi à la douceur, et protège-toi de la dureté et de la grossièreté… »]i



● De faire preuve d’équité envers eux. En effet, Dieu dit : « Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l’équité ; cela est plus proche de la piété… » (Sourate 6, verset 8). À travers ce verset, nous pouvons voir qu’il est important en islam de se montrer équitable même envers nos ennemis. Lorsqu’il en est ainsi, il est évident qu’on doit faire preuve d’équité avec ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses, surtout si ces derniers sont compatissants à notre égard.



● De vouloir le bien pour eux. À ce propos, il est dit par exemple qu’une fois un convoi funéraire passa près du Prophète et il se leva. On lui dit ensuite : « C’est le convoi funéraire d’un Juif ! » Le Prophète répondit alors : « N’est-il pas un être humain ?" »



● De se montrer généreux envers eux. À ce sujet, Moujahid dit : « On égorgea une chèvre chez Abdullah Ibn Amr. En rentrant chez lui, ce dernier demanda (à sa famille) : "Est-ce que vous en avez offert à notre voisin juif ? Est-ce que vous en avez offert à notre voisin juif ?" (Car) j’ai entendu le Messager d’Allah dire : "L’Ange Gabriel ne cesse de me recommander au sujet du voisin, au point que j’ai cru qu’il allait lui octroyer le droit à l’héritage." » Étant une religion universelle, l’islam nous encourage à se montrer généreux et à faire preuve de solidarité envers tous ceux qui vivent autour de nous.



● De les soutenir dans les moments difficiles. À cet effet, il est relaté que le Prophète, paix et salutations soient sur lui, n’hésitait pas à rendre visite aux malades, et ce même s’ils n’étaient pas musulmans. Telle était sa compassion pour les gens !



● De partager avec eux des moments de convivialité. En effet, Anas rapporte qu'un juif invita le Prophète à venir manger et qu'il accepta l’invitation. Ces petites attentions permettent d’entretenir la bonne entente entre les gens et sont essentielles pour une cohabitation paisible entre eux.



● De ne pas porter atteinte à leurs croyances. Si nous voulons que les autres ne portent pas atteinte à nos convictions, il est essentiel de faire de même envers les leurs. D’ailleurs, Dieu nous enjoint d’ailleurs en ces termes : « N’injuriez pas ceux qu’ils invoquent, en dehors de Dieu, car par agressivité, ils injurieraient Dieu, par ignorance. » (Sourate 6, verset 108).



À travers ces quelques éléments, il est clair que l’islam incite ses disciples à œuvrer pour la bonne entente entre les gens à travers la bienveillance, et ce tout en restant fidèles à ses croyances.



*****

Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.



Lire aussi :

Enracinons la fraternité universelle au plus profond de la conscience musulmane

Pourquoi s'efforcer au quotidien d'avoir une bonne opinion envers l'autre

La Bienveillance divine pour nous orienter vers la Paix

Pourquoi le bel agir - al-ihsan - est une source de purification et de bonheur Bien évidemment, cette bienveillance ou encore cette bienfaisance envers les autres doit se manifester au quotidien, dans notre manière d’agir avec eux. Cela inclut entre autres :En effet, Dieu dit :(Sourate 2, verset 83) Savoir parler est important si nous voulons attirer les gens vers nous et œuvrer pour la cohésion, car les paroles dures, blessantes ne font qu’attiser la haine, le ressentiment, la discorde…D’ailleurs, lorsque Dieu avait envoyé Moïse ainsi son frère Aaron auprès de Pharaon, il leur avait enjoint en ces termes :(Sourate 20 / verset 44). La Terre a-t-elle connu un plus grand tyran que Pharaon ? A fortiori, nous pouvons comprendre l’importance de faire preuve de bienveillance dans notre façon de parler avec tous nos semblables.Par ailleurs, si nous jetons un œil dans les Traditions prophétiques, nous pouvons voir également que le Messager de Dieu, paix et salutation soient sur lui, était extrêmement vigilant dans sa manière de parler avec les gens et incitait les autres à faire de même. À titre d’exemple, il est rapporté d’après Aïcha qu’une fois certains de ses ennemis sont venus le voir et lui dirent, en voulant faire un jeu de mots méchants avec la formule islamique :. Aïcha, en colère, dit alors :Le Prophète, paix et salutation soient sur lui, dit : « Reste calme, ô Aïcha ! Cramponne-toi à la douceur, et protège-toi de la dureté et de la grossièreté… »]iEn effet, Dieu dit :(Sourate 6, verset 8). À travers ce verset, nous pouvons voir qu’il est important en islam de se montrer équitable même envers nos ennemis. Lorsqu’il en est ainsi, il est évident qu’on doit faire preuve d’équité avec ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses, surtout si ces derniers sont compatissants à notre égard.À ce propos, il est dit par exemple qu’une fois un convoi funéraire passa près du Prophète et il se leva. On lui dit ensuite :Le Prophète répondit alors :À ce sujet, Moujahid dit :Étant une religion universelle, l’islam nous encourage à se montrer généreux et à faire preuve de solidarité envers tous ceux qui vivent autour de nous.À cet effet, il est relaté que le Prophète, paix et salutations soient sur lui, n’hésitait pas à rendre visite aux malades, et ce même s’ils n’étaient pas musulmans. Telle était sa compassion pour les gens !En effet, Anas rapporte qu'un juif invita le Prophète à venir manger et qu'il accepta l’invitation. Ces petites attentions permettent d’entretenir la bonne entente entre les gens et sont essentielles pour une cohabitation paisible entre eux.Si nous voulons que les autres ne portent pas atteinte à nos convictions, il est essentiel de faire de même envers les leurs. D’ailleurs, Dieu nous enjoint d’ailleurs en ces termes :(Sourate 6, verset 108).À travers ces quelques éléments, il est clair que l’islam incite ses disciples à œuvrer pour la bonne entente entre les gens à travers la bienveillance, et ce tout en restant fidèles à ses croyances.*****est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.Lire aussi :