La jovialité, une recommandation prophétique qui profite à tous Rédigé par Housman Omarjee | Mercredi 27 Août 2025





En regardant les personnes qui ont l’habitude d’avoir un « visage fermé » tout le temps, nous pouvons très certainement ressentir une certaine pesanteur à aller vers celles-ci. Ainsi, il est bon de rappeler que cette attitude semble contraire à ce qui nous est enseigné dans la tradition prophétique (sunna). En effet, en la consultant, nous pouvons voir qu’il nous est recommandé de se montrer jovial, avenant et courtois vis-à-vis de notre prochain, et ce d’autant plus que l’islam est une religion qui prône l’union des cœurs.



Pour parvenir à cela, commençons par adopter une attitude positive en ayant un visage souriant. Si l’islam nous encourage à opter pour cette attitude, souvent négligée de nos jours, c’est parce que celle-ci est capable de nouer des relations amicales et durables. En effet, un simple sourire peut provoquer de la joie, de la gaieté et faire disparaître toute frustration se trouvant en nous ainsi que chez les autres.



C’est pour cela que cette action a été mise en valeur par le Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) dans plusieurs traditions, comme par exemple lorsqu’il déclare :



« Ne méprise aucune bonne action, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. » (Mouslim)



« Le fait que tu fasses un sourire en face de ton frère est une aumône pour toi. » (At-Tirmidhi / Ibn Hibbane)



De même, à partir de ces traditions, nous pouvons voir que le fait de sourire ou encore de rire n’est pas contraire à la piété. En effet, il est important de rappeler que le plus pieux d’entre les Hommes, à savoir le Prophète Muhammad (PSL), avait cette habitude si avenante et joviale.



En effet, plusieurs de ses Compagnons nous ont relaté cela, comme en témoigne par exemple les traditions suivantes :



Abdullah Ibn Al-Harith affirma une fois : « Je n’ai jamais vu personne qui souriait le plus que le Messager d’Allah (paix et salut sur lui). » (At-Tirmidhi / Ahmad)



Jarir déclara en ce sens : « À chaque fois qu’il (le Prophète) me voyait, il (paix et salut sur lui) m’accueillait avec un sourire. » (Al-Boukhari/ Mouslim)



Une fois, lorsqu’on demanda à Jabir Ibn Samoura s’il était souvent en compagnie du Messager d’Allah (PSL), il répondit : « Oui, beaucoup. » Après quoi, il ajouta : « Le Prophète avait pour habitude de ne pas se lever de l’endroit où il accomplissait la salat de fajr, et ce jusqu’à ce que le soleil se lève ; et lorsque celui-ci se levait, il se mettait debout, et ses Compagnons discutaient (avec lui) sur des faits qui s’étaient produits à l’époque de l’ignorance, et ils riaient de ces choses, alors que le Messager d’Allah souriait. » (Mouslim)

Apprendre à sourire



Même parfois, lorsqu’on interrogeait le Prophète d’Allah (PSL) sur les affaires religieuses, il lui arrivait d’avoir cette attitude si joviale, qui mettait à l’aise son interlocuteur. D’ailleurs, Abu Houreira relate :



Alors que nous étions assis auprès du Messager d’Allah, un homme arriva soudainement et lui dit : « Ô Messager d’Allah, je me suis ruiné ! » Le Prophète (PSL) lui demanda : « Qu’est-ce qui t’est arrivé ? » Il répondit : « J’ai eu des rapports intimes avec mon épouse alors que j’étais en train de jeûner (durant le Ramadan). » Le Prophète lui demanda alors : « Peux-tu trouver un esclave (pour que) tu l’affranchisses ? » Il répondit : « Non. » Le Messager d’Allah lui demanda ensuite : « Peux-tu jeûner durant deux mois consécutifs ? » Il répondit : « Non. »



Le Messager d’Allah lui demanda alors : « Peux-tu nourrir soixante pauvres ? » Il répondit : « Non. » Le Messager d’Allah resta un moment silencieux (afin de trouver une solution), et pendant que nous étions dans cet état, on apporta au Prophète un grand panier rempli de dattes puis, il dit : « Où est l’interrogateur ? » Il répondit : « Je suis ici. » Le Prophète lui dit alors : « Prends ceci et donne-le en aumône. » Il rétorqua en disant : « Quoi ! Dois-je le donner à une personne plus pauvre que moi ? Par Allah ! Entre ces deux montagnes (de Médine), il n’y a pas une famille qui est plus démunie que la mienne. » Le Prophète se mit à sourire, et ce, jusqu’à ce que ses molaires soient devenues visibles. Ensuite, il lui dit : « Nourris ta famille avec ceci. » (Al-Boukhari / Mouslim)



Quoi qu’il en soit, il nous faut apprendre à sourire. En plus d’être une sunna, de nombreux psychologues affirment que le sourire contient de nombreux bienfaits, et que cela est bon pour la santé. Il met de bonne humeur, aide à rester positif, élimine les énergies négatives, améliore les relations avec les autres, peut être un atout pour faire passer un message difficile, diminue le stress…



Ne soyons donc pas avares de sourire ! Offrons des sourires en toute sincérité et non par hypocrisie, sournoiserie ou encore par moquerie, car de tels sourires sont une source de péché.



Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.



