‘ayn-fa-waw

Al-‘Afuww

Al-‘Afuww

‘afw.

maghfira

‘afw

mahw

« Wa mâ asâbakum min musîbatin fa-bimâ kasabat aydîkum wa ya‘fû ‘an kathîr. »

« Toute épreuve qui vous afflige est le fruit de ce que vos mains ont perpétré, et encore Il ne tient pas compte (ya‘fû) de beaucoup d’autres méfaits que vous faites »,

« Toute épreuve qui vous afflige est le fruit de ce que vos mains ont perpétré, et nombreux sont les méfaits dont Il ne tient pas compte »,

Al-‘Afuww

La racinesignifie effacer les traces, le superflu, éliminer, renoncer à, pardonner, passer outre. Les maîtres enseignent que c’est avec le Nom divinque les fautes, péchés et transgressions de toutes sortes sont effacés du registre tenu par les anges scribes, sont pardonnés, et disparaissent à tout jamais du serviteur par pure miséricorde divine.Le Nomest proche du Nom Al-Ghafûr, mais le premier est plus intense que le second. Il y a une différence entre la maghfira d’Allah et SonLaest synonyme de sitr, elle recouvre et cache les fautes, laideurs et imperfections individuelles, tandis que leest synonyme de, il les efface complètement.Différentes déclinaisons de cette racine particulière apparaissent dans la langue sacrée de la Révélation. Par exemple :(42 : 30)D’après les exégètes du Coran, ce verset peut s’interpréter de deux façons au moins par rapport au Pardon divin. Première interprétation :c’est-à-dire que vous auriez été affligé de beaucoup d’autres épreuves, en conséquence de vos nombreux autres méfaits, si Dieu ne les avait pas pardonnés et effacés.Deuxième interprétation :c’est-à-dire que les épreuves qui vous affligent sont justement l’expression de Son Pardon, et c’est par celles-ci qu’Il vous purifie de vos nombreux méfaits.Ces deux interprétations ne sont d’ailleurs pas contradictoires.Dans son commentaire sur les plus beaux Noms divins, l’imam Al-Ghazâlî explique que les êtres humains participent au Nom divinen se montrant indulgents et en pardonnant à ceux qui les offensent, bien plus en faisant preuve de bonté envers les méchants.Encore une fois, en cela comme en toute chose, le Prophète est un modèle parfait !