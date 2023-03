Points de vue Aux portes du Ramadan, les bienfaits du mois sacré de Chaabane (vidéo) Conscience soufie Rédigé par Conscience soufie | Lundi 6 Mars 2023 à 12:30

Nous sommes au mois de Chaabane, le mois sacré qui précède celui du Ramadan. Lundi 6 mars au soir, commence la nuit de la moitié de ce mois, un temps propice à la prière, à la demande de pardon ; le jour suivant, mardi 7 mars, est un temps propice au jeûne de purification.



nisf sha‘bân ), appelée aussi Nuit de la Purification ( Laylat al-Barâ’a ) est lundi 6 mars ; le jour suivant cette nuit (en islam, la nuit précède le jour), c’est-à-dire mardi 7 mars, jeûner est recommandé.



Aîcha – qu’Allah soit satisfait d’elle – a rapporté que l’Envoyé d’Allah – sur lui la Grâce et la Paix – a dit : « Ô Aîcha ! Quelle est cette Nuit ? » – « Allah et Son Prophète sont plus savants » , lui répondis-je. « C’est la Nuit du milieu de Chaabane, et en cette nuit sont élevées les actions de ce monde et celles des serviteurs. Dans cette nuit, Allah affranchit du Feu autant (de musulmans) qu’il y a de poils sur les moutons des Bani Kalb. Me permets-tu cette Nuit ? » – « Oui, lui dis-je. »



« Alors il pria en allégeant la station debout dans laquelle il récitait la Fatiha et une sourate courte, puis il se prosterna et sa prosternation dura jusqu’à la moitié de la nuit. Ensuite il se releva pour une deuxième rakaate, dans laquelle il récita autant que dans la première ; puis il se prosterna, et sa prosternation dura jusqu’au fajr. »



« Je le regardais et j'en arrivais à penser qu'Allah – qu'Il soit exalté – l'avait saisi. Comme cela durait, je me rapprochai de lui au point de lui toucher la plante de ses pieds. Il remua alors et je l'entendis dire : "Je demande protection par Ton Pardon contre Ton Châtiment. Je demande protection par Ta Satisfaction contre Ta Colère. Je demande protection par Toi, contre Toi. Que soit exalté Ta propre Louange, car je ne trouve pas de louange digne de Toi, Tu es tel que Tu Te loues Toi-même !" »

Invocation de la Nuit du milieu de Chaabane « Allahumma, ô Maître de la Grâce qui n’a nul besoin qu’on Lui fasse Grâce ! Ô Maître de la Munificence et de la Bienfaisance, ô Maître de la Majesté et de la Générosité ! Il n’y a pas d’autre dieu que Toi, Toi l’abri des réfugiés, la Sécurité des effrayés et le Protecteur des chercheurs de protection. »



« Allahumma, si chez Toi, dans la Mère du Livre, Tu m’as inscrit comme malheureux ou dépourvu de chance, ou réduit à la misère, efface, ô Allahumma, dans la Mère du Livre, mon malheur, ma malchance et mon indigence, et inscris-moi chez Toi heureux, voyant, muni de bien, apte aux bonnes actions, dispensé de (recevoir) nourriture de celui qui m’endommage, car Tu as dit – et Ta Parole est Vérité – dans Ton Livre révélé à Ton Prophète envoyé : « Allah efface ce qu’Il veut, aussi Il confirme, et chez Lui se trouve la Mère du Livre » (Coran 13 : 39)



« Mon Dieu, par la Manifestation Suprême de la Nuit du Milieu du mois de Chaabane Vénéré *, dans laquelle est fractionné (détaillé) tout commandement sage et aussi renforcé, détourne de nous le mal, le malheur, la disette et les épidémies, ce que nous en savons et ce que nous en ignorons, et ce dont Tu es le Plus Savant, car Tu sais et nous ne savons pas, alors que Tu es le Savant par excellence des choses cachées. Et qu’Allah prie sur notre Seigneur Muhammad, sur sa famille et ses compagnons et les salue ! Amin ! »