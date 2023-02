Les fédérations musulmanes dissidentes du Conseil français du culte musulman (CFCM) et réunies aujourd’hui autour de La Coordination ont fait connaître, samedi 25 février, leur position quant à la date du début du mois du Ramadan 1444/2023. La Grande Mosquée de Paris, le Rassemblement des musulmans de France (RMF), Musulmans de France (MF) et la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA) ont déclaré avoir mis en place une commission théologique dont l’objectif sera de fixer les dates du mois de Ramadan et des fêtes religieuses de l’année 1444.