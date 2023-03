« aux pauvres indépendamment de leur appartenance religieuse. Il est recommandé d’en faire bénéficier les nécessiteux du lieu de résidence de la famille. Mais, si besoin est, elle peut être transférée ailleurs ».

« Les musulmans de France, profondément attachés à l’esprit de partage et de solidarité de ce mois, sauront trouver les moyens de le faire vivre en s’associant aux organismes humanitaires et caritatives opérant dans notre pays et partout dans le monde, notamment dans les régions touchées par les derniers tremblements de terre en Turquie et en Syrie »

Dans le même temps, le CFCM rappelle aux musulmans que le montant de la zakat al-Fitr est de 7 euros par personne. Cette aumône, qui peut être versée dès le premier jour du Ramadan, est destinée, rappelle-t-on, poursuit le CFCM dans son communiqué. Les séismes survenus le 6 février dans cette région a provoqué la mort d'environ 46 000 personnes. L'annonce du CFCM, aujourd'hui mis à l'écart par les pouvoirs publics, intervient peu après celle du Conseil théologique musulman de France (CTMF), qui a indiqué une date similaire pour le début du Ramadan.