« Compte tenu des données scientifiques les plus précises, en ce qui concerne le mois de Ramadan, la conjonction (nouvelle lune) aura lieu, inchaAllah, mardi 21 mars 2023 à 17h23 GMT (18h23 : heure de Paris). Les conditions nécessaires à la vision oculaire du nouveau croissant de Ramadan dans le monde seront réunies, inchaAllah le lendemain, mercredi 22 mars, à partir de 07h06 GMT (08h06 : heure de Paris) »

« le premier jour du mois de Ramadan correspondra inchaAllah au jeudi 23 mars 2023 »

« le premier jour du mois de Chawwal 1444 (jour de la Fête d'al-Fitr) correspondra au vendredi 21 avril 2023 »

« la conjonction (nouvelle Iune) aura lieu, inchaAllah, le jeudi 20 avril 2023 à 04h13 GMT (05h13 : heure de Paris) »

« les conditions nécessaires à la vision oculaire du nouveau croissant de Chawwal dans le monde seront réunies, inchaAllah le même jour, jeudi 20 avril, à partir de 19h19 GMT (20h19 : heure de Paris) »

Quand va commencer le mois du Ramadan 1444/2023 en France ? Quelques jours plus tôt, plusieurs fédérations musulmanes ont fait l'annonce d'une date probable qu'elles choisiront de confirmer lors de la Nuit du doute prévue mercredi 22 mars. Pour le Conseil théologique musulman de France (CTMF), place à la certitude.Dans un communiqué parvenu à la rédaction, l'instance a annoncé, mercredi 8 mars, la date marquant le début du mois de jeûne, très attendu des millions de musulmans à travers le monde., déclare le CTMF.En conséquence,, conclut l’organe théologique, partisan des calculs astronomiques pour déterminer le début et la fin des mois du calendrier islamique dont figure celui du Ramadan.Le CTMF ne se prive pas d'annoncer aussi la date de l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois du Ramadan. Comme Saphirnews le dévoilait, En effet, pour le mois qui suit celui du Ramadan,tandis que. Avec de telles dates annoncées, le mois du Ramadan devrait donc durer 29 jours cette année.Lire aussi :Et aussi :