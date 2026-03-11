Fin du Ramadan - Aïd el-Fitr 2026 : l'appel d'acteurs du culte musulman à définir une position pour une date commune

Appel des associations représentatives locales du culte musulman



Les associations et responsables de mosquées de plusieurs départements, engagés dans le service du culte musulman, souhaitent porter à la connaissance des fidèles une initiative commune visant à renforcer la clarté, la sérénité et l'unité autour de la détermination des grandes dates du calendrier musulman.



Depuis plusieurs années, les musulmans de nos territoires sont parfois confrontés à des annonces divergentes concernant le début ou la fin du mois de Ramadan et l'Aïd al-Adha. Cette situation engendre des incompréhensions qui peuvent aller jusqu'à voir des mosquées d'une même ville, voire des membres d'une même famille, célébrer ces dates à des jours différents.



Conscientes de cette réalité et soucieuses de préserver la cohésion de nos communautés, les associations représentatives locales ont engagé un travail de concertation afin de mieux se coordonner, d'échanger et de construire une dynamique commune entre les instances départementales.



Dans cet esprit, il a été convenu que :



Les structures départementales engagées dans cette démarche travailleront conjointement afin d'apporter une information claire et coordonnée aux mosquées et aux fidèles.



Une réunion de concertation sera organisée afin de définir une position commune concernant les annonces liées au calendrier musulman.



Un communiqué commun sera publié en temps utile afin d'informer les fidèles de la date retenue pour la fin du mois de Ramadan.



II nous tient particulièrement à cœur que la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, soit célébrée dans l'union et la concorde. Cette fête, par son essence même, est un symbole de partage, de gratitude et de fraternité. II serait contraire à son esprit profond qu'elle soit vécue dans la division ou la discordance. Nous appelons donc à ce que ce moment de joie collective soit, cette année et les années à venir, un véritable témoignage de l'unité de notre communauté.



Nous appelons l'ensemble des mosquées, des instances représentatives départementales, des fédérations et des fidèles à participer à cette dynamique de concertation, de responsabilité et d'unité, au service de la cohésion de notre communauté.



Cette démarche s'inscrit pleinement dans le sens des enseignements coraniques appelant les croyants à l'unité et à ne pas se diviser (Sourate 3, verset 103), ainsi que dans le sens de la tradition prophétique rappelant que le jeûne, la rupture du jeûne et le sacrifice sont des actes collectifs qui se vivent ensemble (rapporté par At-Tirmidhi). Ces références nous rappellent l'importance capitale de la cohésion et de l'organisation collective au sein de la communauté musulmane.