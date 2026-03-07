La fin du mois du Ramadan 1447 - 2026 n'est pas encore arrivée, mais une question met déjà des esprits à rude épreuve : après l'imbroglio autour de la date du début du jeûne cette année en France, l’Aïd al-Fitr sera-t-il célébré à une ou deux dates parmi les musulmans ?
Le Conseil théologique musulman de France (CTMF) est catégorique. Dans un communiqué paru vendredi 6 mars, l'instance annonce une fin de Ramadan pour jeudi 19 mars, soit après 30 jours de jeûne puisque le CTMF avait annoncé le premier jour de jeûne pour mercredi 18 février.
En conséquence, le premier jour du mois de Chawwal est annoncé par l'instance pour vendredi 20 mars. Une déclaration en tout point similaire à sa première annonce en novembre 2025, avec les précisions suivantes :
« En se fondant sur les données scientifiques les plus précises concernant le mois de Chawwal, la conjonction (nouvelle lune) se produira, inchaAllah, le jeudi 30 Ramadan, 19 mars 2026, à 01h24 GMT (2h24, heure de Paris) » et « les conditions nécessaires à l'observation du nouveau croissant de Chawwal, dans le monde, seront réunies (...) le même jour, à partir de 15h24 GMT (16h24, heure de Paris). En conséquence, le premier jour du mois de Chawwâl (jour de l'Aïd Al-Fitr) sera, inchaAllah vendredi 20 mars 2026. »
Bien que le Conseil français du culte musulman (CFCM) ait annoncé le début du Ramadan pour jeudi 19 février, le bureau a indiqué depuis plusieurs semaines que le jour de l'Aïd el-Fitr aura aussi lieu vendredi 20 mars.
Pour les partisans de l'observation, la fin du Ramadan pourrait aussi intervenir jeudi 19 mars, amenant alors tous les musulmans à célébrer la fête ensemble le lendemain. La date sera tranchée pour eux lors de la Nuit du doute du jeudi 19 mars.
Lire aussi :
Quel début et fin du mois du Ramadan ? Laisser s’éteindre enfin le mythe de l’unité
Le calcul astronomique local : réconcilier observation et science pour le Ramadan
L’annonce du Ramadan : derrière la confusion, une guerre d'influence
Ramadan 2026 : sortir de la divergence sur la date pour se rappeler des mérites du mois de jeûne
Ramadan 2026 : quelles dates pour le début et la fin du mois de jeûne en France et ailleurs ?
Le Conseil théologique musulman de France (CTMF) est catégorique. Dans un communiqué paru vendredi 6 mars, l'instance annonce une fin de Ramadan pour jeudi 19 mars, soit après 30 jours de jeûne puisque le CTMF avait annoncé le premier jour de jeûne pour mercredi 18 février.
En conséquence, le premier jour du mois de Chawwal est annoncé par l'instance pour vendredi 20 mars. Une déclaration en tout point similaire à sa première annonce en novembre 2025, avec les précisions suivantes :
« En se fondant sur les données scientifiques les plus précises concernant le mois de Chawwal, la conjonction (nouvelle lune) se produira, inchaAllah, le jeudi 30 Ramadan, 19 mars 2026, à 01h24 GMT (2h24, heure de Paris) » et « les conditions nécessaires à l'observation du nouveau croissant de Chawwal, dans le monde, seront réunies (...) le même jour, à partir de 15h24 GMT (16h24, heure de Paris). En conséquence, le premier jour du mois de Chawwâl (jour de l'Aïd Al-Fitr) sera, inchaAllah vendredi 20 mars 2026. »
Bien que le Conseil français du culte musulman (CFCM) ait annoncé le début du Ramadan pour jeudi 19 février, le bureau a indiqué depuis plusieurs semaines que le jour de l'Aïd el-Fitr aura aussi lieu vendredi 20 mars.
Pour les partisans de l'observation, la fin du Ramadan pourrait aussi intervenir jeudi 19 mars, amenant alors tous les musulmans à célébrer la fête ensemble le lendemain. La date sera tranchée pour eux lors de la Nuit du doute du jeudi 19 mars.
Lire aussi :
Quel début et fin du mois du Ramadan ? Laisser s’éteindre enfin le mythe de l’unité
Le calcul astronomique local : réconcilier observation et science pour le Ramadan
L’annonce du Ramadan : derrière la confusion, une guerre d'influence
Ramadan 2026 : sortir de la divergence sur la date pour se rappeler des mérites du mois de jeûne
Ramadan 2026 : quelles dates pour le début et la fin du mois de jeûne en France et ailleurs ?
Pour demeurer informés de l'actualité du fait musulman, inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter !
Saphirnews n’est aux mains d’aucun Etat, d’aucun groupe industriel ni d’aucune organisation politique ou religieuse. Pour maintenir cette rare liberté, cette indépendance et aussi l’accès à nos informations par le plus grand nombre, votre générosité responsable est nécessaire ! Soutenez Saphirnews et déduisez au passage vos dons de vos impôts !
Saphirnews n’est aux mains d’aucun Etat, d’aucun groupe industriel ni d’aucune organisation politique ou religieuse. Pour maintenir cette rare liberté, cette indépendance et aussi l’accès à nos informations par le plus grand nombre, votre générosité responsable est nécessaire ! Soutenez Saphirnews et déduisez au passage vos dons de vos impôts !