« En se fondant sur les données scientifiques les plus précises concernant le mois de Chawwal, la conjonction (nouvelle lune) se produira, inchaAllah, le jeudi 30 Ramadan, 19 mars 2026, à 01h24 GMT (2h24, heure de Paris) »

« les conditions nécessaires à l'observation du nouveau croissant de Chawwal, dans le monde, seront réunies (...) le même jour, à partir de 15h24 GMT (16h24, heure de Paris). En conséquence, le premier jour du mois de Chawwâl (jour de l'Aïd Al-Fitr) sera, inchaAllah vendredi 20 mars 2026. »