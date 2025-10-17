Livres Les jeunes et leur laïcité, par Charles Mercier et Philippe Portier Reçu à Saphirnews Rédigé par Saphirnews | Vendredi 17 Octobre 2025





Présentation de l'éditeur A partir d'un large éventail d'études d’opinion, d’observations et d’entretiens inédits, les auteurs de cet ouvrage dessinent un autre paysage de la laïcité des jeunes Français de 18-30 ans.



Plus que leurs parents, les jeunes Français de 18-30 ans ont été amenés à penser la question de la laïcité. Attentats terroristes, assassinats de professeurs mais aussi législations sur les signes religieux ou encore réformes successives des programmes d'enseignement forment le contexte de leur éducation civique et de leur socialisation à la liberté d'expression religieuse.



Faut-il y voir la source d’une fracture générationnelle ? Celle-ci opposerait des aînés faisant prévaloir une conception universaliste du vivre-ensemble aux jeunes qui penseraient la société comme une juxtaposition de cultures séparées.



Les auteurs de cet ouvrage dessinent un autre paysage, à partir d’un large éventail d’études d’opinion, d’observations et d’entretiens inédits. Inégalement mondialisée, traversée par des différenciations sociales, culturelles, politiques et religieuses, la jeunesse tient des discours variés sur la laïcité. Globalement plus tolérants s’agissant du port des signes religieux, les jeunes font néanmoins corps avec les générations plus âgées : leur attachement à la liberté et à l’égalité s’accompagne d’un désir de commun, parfois même d’une nostalgie de l’autorité. Entre contestation et continuité, leur laïcité révèle ainsi autant les divisions que les points d’ancrage de notre société.

Les auteurs Charles Mercier est professeur d'histoire contemporaine à l’Université de Bordeaux, membre du Laboratoire cultures, éducation, sociétés et membre associé du Groupe sociétés, religions, laïcités (EPHE-CNRS). Il est auteur avec René Rémond et Nanterre de Les enfantements de 68. Contribution à l'histoire d'un universitaire et d'une université iconiques (1967-1976).



Philippe Portier est directeur d'études à l’École pratique des hautes études (PSL) et membre du Groupe sociétés, religions, laïcités (EPHE, CNRS) qu’il a dirigé de 2007 à 2018. Il est également professeur à Sciences Po. Il est auteur, avec Jean Baubérot et Jean-Paul Willaime, de La Sécularisation en question. Religions et laïcités au prisme des sciences sociales , et, avec Jean Baubérot et Micheline Milot, de Laïcité, laïcités. Reconfigurations et nouveaux défis .

Charles Mercier et Philippe Portier, Les jeunes et leur laïcité , Presses de Sciences Po, octobre 2025, 16 €









