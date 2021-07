La fin de l'Observatoire de la laïcité actée malgré des soutiens affichés

Monde

« Il contribue à renforcer la cohésion sociale et nationale de notre pays en défendant et promouvant sans cesse le principe fondamental de laïcité et en rappelant rigoureusement le droit. Juste le droit, rien que le droit »

« Nous n’avons pas besoin d’une "parole gouvernementale sur la laïcité", mais bien d’un conseil neutre et objectif, qui connaît notre travail et comprend nos attentes d’acteurs de terrain confrontés à des problématiques très concrètes »

« Pour l’UNSA, le renouvellement des membres des institutions permet la continuité démocratique nécessaire de celles-ci et estime donc que l’Observatoire doit être considéré indépendamment des personnalités qui y ont des responsabilités. »

« reste convaincue de l’importance d’une institution indépendante qui peut être consultée par le Premier ministre et les membres du gouvernement. Elle réfute l’idée d’une structure qui perdrait toute indépendance et autorité si elle était réduite à porter la parole du gouvernement en matière de laïcité »

« Il m'a été demandé d'assurer la poursuite des actions de formation, de service public et d'information de l'Observatoire de la laïcité, jusqu'à ce que le Premier ministre annonce, peut-être d'ici la fin du mois, les annonces définitives du Gouvernement »

« L'Observatoire de la laïcité est un organisme reconnu par tous les acteurs de terrain, que nous remercions pour leurs innombrables marques de soutien »

« la diversité de ses membres (parlementaires opposition/majorité ; représentants des ministères ; personnalités qualifiées) en fait un outil très opérationnel pour assurer à la fois ses missions de conseil au Gouvernement et d'accompagnement des praticiens de la laïcité partout en France ».

« Quant au débat de fond sur la laïcité, il existera toujours. Il reste que, dans son accompagnement aux acteurs de terrain, un organisme public comme l'Observatoire se doit de rappeler le droit, rien que le droit, tout le droit »

« à un outil qui marche ».

La fin annoncée de l'Observatoire de la laïcité, qui avait été durement attaquée après l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, attriste de nombreux acteurs de terrain ainsi que des personnalités de la société civile et du monde universitaire dont le sociologue et spécialiste de la laïcité Jean Baubérot et l'islamologue Rachid Benzine. Ces derniers se sont exprimés dans une tribune aupublié mercredi 31 mars pour défendre un organe qu’ils estiment essentiel à maintenir., font part les signataires., ajoutent-ils.Un point de vue que partage l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA). Dans un communiqué , le syndicat souligne la nécessité de préserver en l'état l’instance en dépit des critiques qu’ont pu essuyer ses dirigeants accusés par ses détracteurs de défendre une conception trop libérale de la laïcité.Néanmoins, l'organisation syndical, indique Nicolas Cadène lundi 5 avril., ajoute le rapporteur général, pour qui, conclut-t-il, souhaitant qu'il ne soit pas mis finLire aussi :