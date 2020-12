Contre l'islamisme radical, l'Observatoire de la laïcité appelle à « garder son sang-froid »

« Le principe de laïcité constitue un remarquable outil d’émancipation et de rassemblement dans la République. Alors que, comme l’a démontré

se constate une certaine polarisation de la société française, (...) plusieurs actions publiques doivent être menées pour renforcer la cohésion nationale »

« La polarisation de la société française actuelle sur le sujet de l’expression et de la visibilité des religions et des convictions, accentue la nécessité d’un débat serein. »

« laxiste »

« extrêmement modeste »

« pour une activité en constante augmentation »

« Le Premier ministre m'a demandé de lui faire des propositions d'évolution sur le portage de la laïcité dans l'appareil d'État. Je lui ai fait des propositions pour faire évoluer l'Observatoire de la laïcité, pour renforcer le rôle d'une structure, qui ne serait pas forcément un observatoire, mais une structure qui porterait la parole de l'État »

« Comme l’a rappelé Mme la ministre, la décision sur l’avenir de l’Observatoire de la laïcité après le 2 avril (fin initiale de son mandat) appartient au Premier ministre »

« Dans ce contexte qui persiste, fait à la fois d’inquiétude, d’émotion mais aussi de confusions entre ce qui relève de la laïcité et ce qui relève d’autres champs, dont le radicalisme violent et le terrorisme, il est plus indispensable que jamais de dresser l’état des lieux de la laïcité avec une grande rigueur d’analyse »

« céder au "culte de l’anecdote" »

« Il s’agit de continuer d’aider à l’application ferme et sereine des principes qui fondent la laïcité, de rappeler inlassablement le cadre légal permettant de sanctionner tout agissement qui, sans concerner directement la laïcité, s’oppose aux exigences minimales de la vie en société, et enfin, de faire œuvre de pédagogie. »

Face à l'apaisement prônée par l'ODL, ses détracteurs font feu de tout bois, la jugeant. En réponse, le gouvernement travaille aujourd'hui à redéfinir les contours d'une instance aujourd'hui portée à bout de bras par son président Jean-Louis Bianco et son rapporteur général Nicolas Cadène avec un budget de 59 000 euros, a déclaré Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la Citoyenneté, dans une interview accordée à Radio J dimanche 13 décembre.