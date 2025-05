« Une honte » : Macron dénonce les exactions menées par Israël à Gaza

« une honte »

« c'est aux historiens de le dire »

« pas à un président »

« C'est un drame humanitaire et c'est inacceptable »

« de tout faire pour que ça s'arrête »

« On ne peut pas parler de la guerre en Ukraine si on ne parle pas de Gaza, on ne peut pas parler du droit d'un peuple et nier le droit d'un autre »

Alors qu'Israël accentue ces dernières semaines son opération de terreur contre la bande de Gaza , la France adopte une position plus ferme contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Invité sur TF1 mardi 13 mai, Emmanuel Macron a déclaré que ce que fait le Premier ministre israélien estLe chef de l'Etat refuse néanmoins de décrire la situation à Gaza comme un génocide, estimant, a-t-il martelé, assurant que son travail est, a reconnu le président français, qui se dit ouvert à une révision de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Ce que réclament de longue date les défenseurs des droits du peuple palestinien. Néanmoins, ils en attendent bien plus de la France pour être à la hauteur des mots employés. A ce stade, l'Union européenne tergiverse sur ce point en raison de l'opposition de plusieurs gouvernements à sanctionner Israël.Lire aussi :