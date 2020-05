De rares rassemblements organisÃ©s par des mosquÃ©es en France pour la priÃ¨re de l'AÃ¯d el-Fitr 2020

A Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, l’Association des musulmans de Mantes-sud (AMMS) a annoncé la veille de l’Aïd qu’elle pouvait organiser la prière, cette fois dans la mosquée mais en deux offices et avec un seuil limite de 300 fidèles contre 1 200 en temps normal afin de respecter les règles de distanciation physique.



Entrées et sorties distinctes pour réguler les flux, port du masque obligatoire, tapis de prière individuels, désinfection des mains… l’AMMS, qui a tout mis en œuvre pour que le rassemblement religieux se déroulent dans les meilleures conditions possibles, s'est félicité de la bonne tenue de la prière grâce au civisme et au sens des responsabilités de ses fidèles. Ce fut tout aussi le cas dans la mosquée Al-Ihsan de Troyes, dans l'Aube, mais avec un nombre de fidèles nettement plus petit eu égard à la taille du lieu de culte.