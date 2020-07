Sur le vif Grande-Bretagne : Farzana Hussain, l’un des visages du NHS pour son 72e anniversaire Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 10 Juillet 2020 à 17:30









Parmi ces 12 visages représentatifs de la diversité des rôles, des parcours et des origines des personnes travaillant pour le NHS, les Britanniques ont découvert celui de Farzana Hussain, une médecin généraliste exerçant à Newham, dans l'est de Londres. Cette femme originaire du Bengladesh a remporté en 2019 le prix du meilleur médecin généraliste de l’année. Ce prix Pulse vise à « reconnaître un médecin généraliste ayant apporté une contribution exceptionnelle aux soins aux patients dans leur région » .



« Il est difficile de dire à quel point je me sens privilégiée de pouvoir aller travailler tous les jours et de contribuer à lutter contre cette pandémie mondiale » , a-t-elle fait savoir, remerciant au passage la photographe Rankin pour son travail.



« Prendre un portrait est une expérience unique et intime, même avec une distanciation sociale en place. Chacun avait sa propre histoire inspirante ; pour eux, ils ne faisaient que leur travail. J'espère que ces images illustrent la résilience et le courage dont ces personnes font preuve chaque jour face à une véritable adversité » , a déclaré, pour sa part, Rankin.



Les portraits sont apparus dans les arrêts de bus et les panneaux d'affichage de lieux emblématiques à travers la Grande-Bretagne, y compris dans les immenses panneaux de Piccadilly Circus, dans le centre de Londres.



