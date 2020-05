Contre le Covid-19, un centenaire musulman sur les pas de Captain Tom, héros au Royaume-Uni

« Sa compréhension de l'anglais était si bonnes qu'il est rapidement devenu un chef de communauté à Londres. (…) Sa passion pour aider ses semblables l’a mené à réaliser le défi actuel visant à collecter des fonds pendant la pandémie de coronavirus »

Tom Moore ne cherchait qu’à collecter 1000 £ (1 100 €) avant son 100e anniversaire mais l’engouement populaire fut tel qu’il a eu droit à un défilé aérien et à une lettre personnelle de la reine, sans compter les dizaines de milliers de cartes d'anniversaires reçues des quatre coins du Royaume-Uni.Inspiré par la belle action de Tom Moore, Dabirul Islam Choudhury, un centenaire de confession musulmane, s’est lancé un challenge physique le 26 avril, en plein mois du Ramadan : faire les 100 pas, sur une distance de 80 mètres, dans son jardin. Ce qui ne devait être qu’un défi visant à collecter 1000 £ via Just Giving a vite pris de grandes proportions : il a réussi, en date du lundi 11 mai, à récolter près de 130 000 £ (plus de 148 000 €).Le fonds est destiné à diverses organisations de charité venant en aide aux personnes affectées par le coronavirus au Royaume-Uni et au Bangladesh, pays dont Dabirul Choudhury est originaire, ainsi que dans d’autres régions du monde. Ce sont 26 ONG, réunies dans le cadre de la campagne Ramadan Family Commitment (RFC), qui bénéficieront à part égale des dons collectés. RFC a été fondé en 2007 par la chaîne de télévision britanico-bengladeshi Channel S.Dabirul Choudhury, né le 1er janvier 1920, est arrivé en Angleterre en 1957 pour y faire des études de littérature., indique la presse locale. Le centenaire entend poursuive le challenge jusqu’à la fin du mois du Ramadan.