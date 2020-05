Covid-19 en Italie : zoom sur le grand élan de solidarité et de responsabilité des musulmans

L’UCOII réunit les communautés musulmanes parmi les plus représentatives et enracinées dans le territoire italien. Dès l’émergence de la crise sanitaire, l’UCOII, qui regroupe 163 lieux de culte, a activé un numéro Whatsapp pour relayer au mieux informations et recommandations auprès de ses membres et signaler les problèmes des uns les autres à des fins d’entraide.



En parallèle, plusieurs actions de solidarité visant à soutenir les municipalités, les hôpitaux et les populations les plus fragiles ont été mises en œuvre. Nombreuses sont les campagnes de collecte de fonds ou encore les opérations de sensibilisation au don de sang, afin d’encourager les musulmans à apporter leur contribution face à l’urgence sanitaire. Pour le cas de l’UCOII, elle a lancé, dès la fin du mois de février, un fonds pour l’achat de masques destinés aux citoyens et aux instituts de santé dans le besoin.



« Malgré les difficultés économiques et les efforts déployés pour pouvoir couvrir les dépenses et les coûts fixes des salles de prière fermées, la réponse de la communauté a été remarquable » , souligne Yassine Lafram. Des jeunes musulmans se sont particulièrement mobilisés en mettant à disposition de municipalités un service volontaire et gratuit de livraison à domicile de produits alimentaires et de médicaments aux personnes âgées et vulnérables ne pouvant pas sortir.