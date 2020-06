Politique Des municipales 2020 perturbées par le Covid-19, une élection massivement boudée Rédigé par Saphirnews | Dimanche 28 Juin 2020 à 20:55

Les élections municipales 2020 ont été sans pareil en raison de la crise du Covid-19, tant dans l'organisation que dans les conditions et le comportement des électeurs. Le second tour organisé dimanche 28 juin dans près de 5 000 communes a été massivement boudé par les électeurs. De grandes villes basculent de bord politique.







Alors que les élections municipales sont connues pour être un scrutin très mobilisateur, un des principaux enseignements est le taux d'abstention record enregistré pour le second tour, organisé trois mois et demi après le premier tour. Il est évalué à 59 %, un record historique. Ce fut aussi le cas le 15 mars, avec une abstention qui s'était alors élevée à 56 % (-20 % par rapport à 2014).



Les résultats des élections ont été particulièrement attendus dans plusieurs villes, à l'instar du Havre où le Premier ministre, Édouard Philippe, a été élu. Perpignan est la première ville de plus de 100 000 habitants a basculé sous le giron du Rassemblement national (RN) avec l'élection de Louis Aliot.



La poussée écologiste observée au premier tour est en passe d'être confirmée, avec la victoire de EELV dans des villes importantes comme Besançon où Anne Vignot a remporté le fauteuil de maire. Après 25 ans d'une mandature à droite, Marseille a basculé à gauche avec l'élection de Michèle Rubirola (PS-PCF-LFI-EELV) à la mairie.



Plus à venir



Covid-19 : le second tour des municipales maintenu au 28 avril à Mayotte, reporté en Guyane



