Gare aux fake news : chloroquine, nigelle et coronavirus, chronique d'une dÃ©sinformation

« Coronavirus : La presse américaine rend hommage au Prophète Mohammed »

Newsweek

« consacré un article au Prophète de l’Islam mettant à l’honneur les mesures d’hygiène et les conseils prophétiques qu’il a transmis à l’humanité en cas de pandémie il y a plus de 1 400 ans »

Newsweek

« les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur »

Newsweek

Al Nas n'en est pas à son premier billet publié qui soit trompeur. Pas plus tard que mardi 24 mars, un article a été publié sous le titre. Partagé plus de 2 600 fois sur Facebook, il est indiqué que l'hebdomadaire américain– qui représente donc toute la presse américaine pour Al Nas ! – aAucun lien ne redirige vers l'article original. Et pour cause : en regardant de plus près, il s'agit d'une contribution extérieure, signée du sociologue américain Craig Considine, sans lien avec la rédaction de. D'ailleurs, à la fin de l'article original paru le 17 mars sur le site, il est signalé queet non celles de. Une information de taille qu'Al Nas omet délibérément.Aujourd'hui plus que jamais, il faut appliquer le principe de précaution en vérifiant systématiquement, et a minima, la fiabilité de la source d'information. Dès lors que des sites ou des personnes sont identifiés pour colporter des rumeurs, propager des informations trompeuses ou ne pas citer leurs sources, le bon réflexe à adopter dans ces cas est encore de passer son chemin. Mieux encore, il est bon, avant de se décider à partager des liens, de faire preuve d'esprit critique pour mieux enrayer l'épidémie de fake news et contribuer à des réseaux sociaux plus sains. Car chaque partage n'est pas anodine ; elle engage bel et bien une responsabilité que chacun doit être en capacité de mesurer.