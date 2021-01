Covid-19 : le Sri Lanka refuse de mettre fin à l'incinération forcée des morts musulmans et chrétiens

« Cette décision ne sera pas modifiée pour des raisons sociales, religieuses, politiques ou toute autre raison personnelle »

Le Sri Lanka persiste et signe. Il refuse de mettre fin à l’incinération obligatoire des morts cas confirmés ou suspects de Covid-19 malgré les vives protestations de ses minorités musulmanes et chrétiennes qui dépassent désormais les frontières de l'île. Vendredi 8 janvier, le gouvernement a confirmé le maintien d'une directive prise très vite après le début de la crise sanitaire, rendant obligatoire la crémation des victimes du nouveau coronavirus, quelle que soit la confession des défunts. Si l'incinération est un rite funéraire traditionnel pour les bouddhistes, majoritaires dans le pays, ainsi que pour les hindouistes, elle est interdite pour les adeptes du christianisme et de l'islam.Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait appelé dès avril le gouvernement sri lankais à abroger cette mesure, relevant que l'inhumation des corps était aussi sûre que l’incinération dès lors que les précautions sont prises, Pavithra Wanniarachchi, la ministre de la Santé, a martelé dernièrement que son gouvernement ne reviendrait pas sur sa décision., a-t-elle déclaré selon des responsables du ministère.