Covid-19 : le Sri Lanka appelé à mettre un terme aux crémations forcées des musulmans

« la crémation allait à l’encontre des enseignements fondamentaux de l’Islam »

« une profanation du corps »

« Les musulmans ont été contraints de vivre dans l'ombre de la pandémie, non seulement par crainte d'être infectés par le virus et par le profilage racial, mais aussi par crainte de se voir refuser les derniers sacrements s'ils succombent à cette maladie »

« Nos frères et sœurs musulmans nous disent que leurs personnes âgées et malades vivent dans la peur. Ils craignent que même s'ils succombent à une autre maladie, on leur refuse les derniers sacrements conformément à leurs croyances religieuses et à leurs pratiques culturelles. »

Au Sri Lanka, l'incinération des personnes victimes du coronavirus est toujours obligatoire , y compris pour les musulmans. De nombreux défenseurs des libertés fondamentales ont exhorté le gouvernement à respecter le droit à l'inhumation des Sri lankais de confession musulmane morts des suites du Covid-19. Les initiateurs d’une pétition lancée le 10 novembre ont rappelé queet qu’elle était considérée commeOutre l'indignation, cette obligation, appliquée depuis avril en dépit des directives de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui affirme que l’inhumation des morts du Covid-19 est tout aussi sûre que la crémation, suscite une véritable crainte au sein de la communauté musulmane sri lankaise., témoigne un activiste auprès d' UcaNews L'inquiétude est particulièrement marquée parmi les personnes âgées et malades :