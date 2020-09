Sri Lanka : dix ans après la guerre civile, le chemin de croix pour une meilleure coexistence interreligieuse et interethnique

En 2009, le Sri Lanka est sorti d’une guerre civile de plus de 27 ans, opposant la minorité tamoule, principalement présente dans le nord et l’est du pays, au gouvernement, majoritairement cinghalais. La guerre s’est achevée par un massacre de milliers de civils et la constatation de violations des droits humains, lors des affrontements entre l’armée gouvernementale et le groupe militaire séparatiste des Tigres de Libération de l’Eelam tamoul (LTTE), lors de la dernière phase de la guerre. Cet antagonisme entre majorité cinghalaise, de confession bouddhiste, et minorité tamoule est le fruit d’une longue histoire, remontant à l’indépendance en 1948 et la prise de pouvoir par les élites cinghalaises en exploitant un agenda nationaliste.



L’adoption du Sinhala Only Act en 1956 afin d’imposer le cinghalais comme langue officielle dans les administrations publiques et l’adoption de la Constitution de 1972, reconnaissant la primauté de la religion bouddhiste et entérinant la protection étatique de la langue cinghalaise, ont conduit à une marginalisation progressive des Tamouls et musulmans de langue tamoule de la vie publique, politique et économique. Les émeutes de 1983, surnommées « Black July Pogrom » , dans le cœur économique de la capitale Colombo, ont vu la mort et l’exil vers le nord et l’est de milliers de Tamouls, à la suite d’assassinats soutenus par l’État. Ce pogrom est un point de rupture dans les relations entre Tamouls et Cinghalais et marque le début officiel de la guerre civile, bien que les tensions soient antérieures à 1983.



Les années 2015-2019 sont marquées par une brève ouverture politique sous la présidence de Maithripala Sirisena aux revendications de justice et d’inclusion des minorités. A contrario, le gouvernement actuel cinghalais, de confession bouddhiste, poursuit sa politique de discrimination et de marginalisation de la communauté tamoule, mais aussi des musulmans et chrétiens, influencé par la faction nationaliste bouddhiste, islamophobe et antichrétienne, le Bodu Bala Sena (BBS). La complexité de l’enjeu du pluralisme ethno-religieux au Sri Lanka requiert d’analyser les ramifications historiques des antagonismes actuels, afin de comprendre la trajectoire et les défis de chacun de ces groupes aujourd’hui, et de mieux apprécier les initiatives créées afin d’y répondre.