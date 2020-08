Des « vacances apprenantes » pour limiter la casse scolaire

Concrètement, les vacances apprenantes c’est quoi ? Déjà, c’est 200 millions d’euros débloqués par l’Etat pour atteindre un million d’enfants. C’est aussi un programme qui se décline en quatre grandes opérations.



Des écoles ouvertes. Près de 2 500 établissements, du primaire au lycée, ont été appelés à ouvrir leurs portes en juillet et en août afin qu’ils soient fréquentés par au moins 400 000 enfants, espère le gouvernement. Ces écoles sont ouvertes « pour des activités de soutien scolaire mais aussi des activités culturelles et sportives » , a annoncé le ministre, qui a souligné que, pour cela, il aura besoin de 25 000 enseignants, « soit cinq fois plus qu’aujourd’hui » .



Des écoles ouvertes buissonnières. Il s’agit du même dispositif que les écoles ouvertes mais « à la campagne ou en zone littorale » . Des petits groupes d’enfants (moins de 17 ans) seront hébergés en internat ou sous la tente en mini-camps avec leur école ouverte. « Près de 10 000 enfants pourront ainsi être pris en charge par la fédération du scoutisme français » , a annoncé le ministre, qui vise 50 000 enfants pour cette formule.



Des colonies de vacances apprenantes. Le gouvernement espère faire partir 250 000 enfants âgés de 3 à 17 ans en colonies, dont 200 000 issus des quartiers prioritaires de la ville pour lesquels le séjour sera gratuit. Une plateforme est ouverte aux familles depuis le 10 juillet, sur le site du ministère de l’Education nationale. Elle permet aux communes d’inscrire des groupes d’enfants, et aux familles de voir ce qui est proposé près de chez elles. Ces colonies offriront « des activités ludiques et pédagogiques qui permettront aux enfants de renforcer savoirs et compétences dans la perspective de la rentrée prochaine ».



Des centres aérés apprenants. Ce sont 300 000 enfants qui devraient être accueillis dans ces centres de loisirs, pour des activités qui iraient des jeux pédagogiques au rattrapage scolaire. Ces lieux sont « un élément essentiel de l’offre éducative pour les enfants et leurs familles » et constituent « des structures de proximité qui répondent à la fois à une demande de garde d’enfants, mais aussi d’éducation à la vie collective, sociale et citoyenne reconnaît le ministère ». « Une aide ponctuelle exceptionnelle de 30 millions d’euros » a ainsi été promise aux collectivités territoriales pour « faciliter l’ouverture des accueils de loisirs, augmenter leurs capacités d’accueils ou renforcer les contenus pédagogiques ». Des ressources pédagogiques y seront mises à disposition, « avec notamment des parcours d’apprentissage en ligne proposés gratuitement par le CNED pour tous les niveaux du primaire au lycée. »